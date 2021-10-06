طلب إحاطة حول انخفاض معدلات تداول ميناء غرب بورسعيد (مستند)

تقدمت النائبة الدكتوره أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد، بأول طلب إحاطة بخصوص إنخفاض معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد.

الطلب الذي تقدمت به النائبة كان موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام قنديل، و المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لما وصفته بالأوضاع المتردية فى إنخفاض معدل تداول الحاويات بميناء بورسعيد.

وأكدت أنها قامت بالتساؤل للجهات المعنية حول موقف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” ، والتي تعاني من إنخفاض شديد في معدل تداول الحاويات، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الموانئ المصرية إرتفاع معدلات التداول بها، والتي تقوم بتقديم نفس الخدمات التي تقوم بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

وطالبت بضرورة رد الجهات المعنية من المنافسة الداخلية الكبيرة بين الموانئ المصرية، خاصة السياسات التسعيرية التي تقوم بتنفيذها شركات الحاويات المختلفة، والموانئ المصرية، والتي في معظمها تسعيرات متباينة .

كما طالبت بتحديد موقف وزارة قطاع الأعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تكاليف التطوير التي تمت بالميناء من تعميق وتطوير الأرصفة وشراء أوناش حديثة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، وكذا تطوير الموارد البشرية دون تحديد هدف واضح أو وضع مخطط للعوائد الإقتصادية الحالية والمستقبلية التي تغطي تلك التكاليف.

وأوضحت النائبة أمل عصفور أن هناك تعارض واضح بين سياسات وزارة قطاع الأعمال العام والتي تتعلق باداء شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبين سياسات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتعلق بإدارة ميناء غرب بورسعيد، وهو ما يتناقض بين أداء الميناء وأداء الشركة.

كان قد توقع اللواء محمد جاب الله، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» تحقيقها 500 ألف حاوية معدلات تداول خلال العام الجارى.

وأضاف أن تلك المعدلات تعد مُرضية فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل عدد من التداعيات التى تؤثر على سوق الحاويات المحلية، من أهمها فيروس كورونا من ناحية، والمنافسة غير المسبوقة من ناحية أخرى.

وأشار «جاد الله» إلى أن شركته لديها خطة لتنويع أعمالها، وعدم التركيز فقط على نشاط الحاويات، خاصة أن الشركة لديها ذراع فى نشاط تداول البضائع العامة والصب الجاف.

وتابع «جاد الله» أن شركته حصلت مؤخرًا على رخصة تداول الأسمنت، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب مستثمرين لهذا المشروع، على أن يتم الترويج له للدخول فى شراكة لتشغيله بميناء غرب بورسعيد.

وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخرا باستقبال سفن الماشية الحية، وذلك على رصيف حوض شريف، ضمن خطتها فى التعامل مع مختلف أنواع السفن، موضحًا أنه تم توفير معدات ونش تلسكوبى 100 طن، وونش شوكه 5 أطنان، ما أدى إلى سرعة معدلات التفريغ لتلك النوعية من السفن. صورة من طلب الاحاطة

وتمتلك الشركة واحدًا من أكبر مشروعات الشفط الآلى للحبوب، واستقبال البواخر بحمولة 60 ألفا إلى 70 ألف طن، وسعة تخزينية 80 ألف طن، وبمعدل تداول 10 آلاف طن يوميًا.

وأوضح «جاب الله» أنه أضيف لنشاط الشركة تخزين الحاويات الفارغة بالمستودع الجمركى، التابع لها بالعاشر من رمضان، الذى يعد إضافة لنشاط التداول بالحاويات، وتم تخصيص 259 مليون جنيه خلال العام المالى لتحديث المعدات وتطوير الساحات.

وأشار إلى أنه تمت إضافة نشاط الحاويات الفارغة فى الميناء الجاف التابع للشركة فى مدينة العاشر من رمضان، لخدمة المصدرين والمستثمرين، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيله، وجارٍ استكمال أعمال التأهيل لساحة الفوارغ، وزيادة المصادر الكهربائية لرفع الطاقة التخزينية لحاويات الثلاجات، التى تبلغ حاليًا 8 آلاف حاوية مكافئة، وبمساحة تخزين 2000 متر مربع.

وأكد «جاب الله» ضرورة دراسة المشروعات الجديدة فى نشاط الحاويات بالموانئ المصرية، وتنافسيتها مع المحطات الأجنبية، بعدما أصبحت الموانئ المصرية فى إطار التنافسية أكثر من التكامل فيما بينها.

وتابع أن نشاط الحاويات يتركز فى عنصرين، الأول التجارة الخارجية، التى هى عبارة عن الصادرات والواردات، وتتخطى 3.5 مليون حاوية، وتتركز فى موانئ السخنة والإسكندرية، وجزء فى دمياط وبورسعيد، إضافة إلى الترانزيت التى تصل إلى قرابة 4 ملايين حاوية، ويتركز فى شرق وغرب بورسعيد ودمياط، إلا أن الطاقة الاستعابية تتخطى 13 مليون حاوية، إلى جانب المشروعات الجديدة التى تتم إضافتها فى العديد من الموانئ.

وذكر «جاب الله» أنه تم خلال الفترة الأخيرة زيادة غاطس رصيف الحاويات ودائرة الدوران، لتصل بغاطس 15.5 متر حتى طول 370 مترا، وإضافة ساحة خارجية جديدة بمساحة 172 ألف متر مربع، كامتداد لساحات المحطة، وتدعيمها بعدد 10 أوناش ساحة عملاق، إضافة الى معدات التداول الأخرى.

وتعد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى الشركات الرائدة فى مجال تداول الحبوب العامة والصب على مستوى الجمهورية، منذ ما يزيد على 35 عامًا، وتحرص على تقديم خدمة متميزة من خلال أحدث معدات التداول والعمالة المدربة ذات خبرة فى هذا المجال.

وتصل طاقة الشركة السنوية 1.5 مليون حاوية، وبطاقة تخزينية تصل إلى 44 ألف حاوية، و13 ألفًا كطاقة تخزينية للمخزن المشترك (حاويات البوالص المجمعة)، علاوة على وجود طاقة فى ساحة الثلاجات تصل إلى 1140 حاوية، وتصل معدل التداول بالشركة 28 حاوية/ساعة، بينما تصل انتاجية الرصيف 1158 حاوية/ متر/ ساعة.

وتمتلك الشركة رصيفًا بميناء غرب بورسعيد بطول 950 مترًا، كما تمتلك 10 أوناش رصيف عملاق، و10 رصيف متحرك، و28 ونش ساحة عملاق، و27 ساحة، و40 شوكة و3 أرضى، وتم خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل الساحات وتركيب نظام إطفاء كامل لمحطة كهرباء الحاويات.