طلب إحاطة جديد بشأن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى 57357

ياسمين فوازتقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ما يتم تناوله حول وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بمؤسسة مستشفى 5735

ياسمين فواز





تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ما يتم تناوله حول وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بمؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وقال “فؤاد”، فى طلب الإحاطة، إن الآونة الأخيرة شهدت بعض المخالفات المالية والإدارية بمؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، حيث أشارت العديد من الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة فى الأيام القليلة الماضية بأصابع الاتهام لبعض من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة حول ارتكابهم بعض المخالفات المتعلقة بالنواحى الإدارية والمالية بالمؤسسة.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بين تلك الادعاءات والاتهامات كما جاء من مصادر النشر وجود حالة من حالات الإنفاق فى غير الأوجه السليمة لأموال التبرعات التى يتلقاها المستشفى، وغيرها من الادعاءات والاتهامات الأخرى التى تحتاج وبلا أدنى شك لتوضيح موثق وبالأدلة من جانب التى قامت بإطلاقها إلى المجلس.

وأشار إلى أن مجلس أمناء المؤسسة قام، خلال الساعات الماضية، بإصدار بيان رسمى تنفي فيه وجود تلك الادعاءات والاتهامات جملة وتفصيلًا، وأن الأمر برُمّته سيكون رهن سلطات التحقيق المختصة من أجل البت فيه واستبيان عدم صحة تلك الاتهامات “الباطلة”.

وأوضح النائب أن كل تلك البلبلة والتراشق والاتهامات المتبادلة الحائرة بين ثبوتها أو عدمه لا تضر إلا بالمرضى نزلاء المستشفى، حيث لن يطول جراء تلك الأزمة سوى الأطفال الأبرياء وذويهم، الذى تتعلق كل آمالهم وامانيهم على استمرار هدوء ونمط سير العمل والخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم مؤسسة 57357.

وأكد أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه دون تدخُّل من المجلس لاستقصاء حقائق وأبعاد تلك الأزمة ووضع استراتيجية سريعة من أجل نزع فتيل تلك الأزمة فورًا، لن نرى تلك النهاية السعيدة التى يرجوها الجميع.

وطالب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لمناقشته بأسرع وقت ممكن واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وقاطعة وعاجلة حياله.