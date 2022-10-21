طلب إحاطة بمجلس النواب حول مشكلات صيادي بحيرة مريوط

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن صيادين بحيرة مريوط بالإسكندرية.

وأكد النائب فى طلب الإحاطة أن صيادين البحيرة يعانون من مشاكل وأزمات وعقوبات شديدة مشيرًا أنهم أساس لأي نجاح وللارتقاء بالثروة السمكية.

وأضاف النائب أنه رغم تبنى الدولة بتوجيه القيادة السياسية الوطنية لمشروع عملاق وعظيم وهو تطهير وتطوير وزيادة عمق بحيرة مريوط وزيادة منسوبها وإزالة التعديات للنهوض والارتقاء بالثروة السمكية وقطاع الصيد ورغم القرار الجمهورى رقم 46 لعام 2021 الخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات الذى من المفترض أن ينظر في مشاكل وأزمات صيادي بحيرة مريوط إلا أن الأزمات تتولى.

وطالب النائب بضرورة التدخل لدى جميع الجهات المعنية لحل مشاكل الصيادين الذين يمثلون قطاع عريض من الشعب المصري.

ومن هذه المشاكل منع الصيادين من نزول البحيرة والقبض على بعضهم وتحويله للجهات القضائية رغم وجود تراخيص سارية للمراكب والصيادين إضافة الى مصادرة معدات الصيد دون وجه حق.

كما أنه ضمن المشكلات أيضا وقف تحديد أي تراخيص لصيادي البحيرة ومن ينتهي ترخيصه لا يتم التجديد له، كما أن آلاف الصيادين بأسرهم مهددين بفقد مصدر رزقهم الوحيد الذي توارقوه، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التدخل لحل تلك المشكلات.

وخلال يناير من العام الماضي، كانت قد وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي 236.250 مليون جنيه مقسمة على ثلاث دفعات، حيث تمت الموافقة علي الدفعتين الأولي والثانية خلال العام 2020.

وتابعت أن مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الإسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.

وأوضحت أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد سيادته ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهده ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتى تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منسوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، متابعة أن حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.