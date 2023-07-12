طلب إحاطة بـ«النواب» لإنقاذ «ربع السلطان قايتباي» من الإهمال

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن إهمال أثر “ربع السلطان قايتباي”، وإغلاقه بعد أن تحول لمكان تجمع القمامة.

وأوضحت أن مسجد قايتباي جزء من مجموعة كبيرة فى صحراء المماليك، وواحد من آثار هذه المجموعة هو “ربع السلطان قايتباي”، والربع كان نوعًا من أنواع المساكن، التي تقوم الدولة ببنائها لمن لا يستطيعون امتلاك منازل خاصة، وهو جزء من دور الدولة الاجتماعي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الربع عبارة عن عدة أدوار، كل دور يحتوي على غرفة نوم ومكان للمطبخ والحمام، ومساكن عاشت فيها العائلات بجوار بعضها.

وقالت فاطمة سليم: لكن للأسف الشديد ربع السلطان قايتباي انتهى به المطاف أنه تحول إلى أثر مهمل ومغلق، عليه باب حديد، وأحيانًا بعض أهالي المنطقة يقومون بإلقاء القمامة أمامه، ما يضيع قيمته الأثرية.

وأكدت النائبة أن الجميع يعلم كيف أن مسجد قايتباي يعدّ تحفة معمارية، لذلك تم تخليده على الجنيه المصري، باعتباره أحد أهم وأجمل مساجد مصر على الإطلاق، والتي تم بناؤها في عهد السلطان صاحب النهضة الملك الأشرف أبو النصر قايتباي.

وطالبت فاطمة سليم الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في إعادة ترميم “ربع السلطان قايتباي”، ليعود للحياة مرة أخرى، واحدًا من أهم الآثار في المنطقة.