طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن انتشار حوادث الماس الكهربائي

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة عملا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن انتشار حوادث الماس الكهربائي بالشكل الذي يترتب عليه الاضرار بالمواطنين، فضلا عن عدم وجود توعية للمواطنين بالخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة حدوث الماس الكهربائى.

وأوضحت عضوة مجلس النواب ، في طلبها، أن الفترة الأخيرة شهدت نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائي، لدرجة أن الماس الكهربائي أصبح المتهم الأول في أي حريق، سواء كان ذلك في المباني أو المنازل أو المنشآت التجارية أو الصناعية ودور العبادة وحتى المخازن، مؤكدة أن التمديدات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة للمواصفات فى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية تعتبر من اهم مسببات الماس الكهربائى حيث يؤدى ذلك إلى خسائر مادية او بشرية لشاغلى تلك المنشآت اثناء عملية الاستخدام والتشغيل.

وأضافت أنه بعد زيادة الأحمال وارتفاع درجة الحرارة التي تساهم في رفع حرارة الأسلاك يحدث الماس الكهربائى لذلك هناك بعض الإرشادات واشتراطات الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المنشآت المختلفة خاصة أنها تحوى الكثير من المواد التى تساعد على الاشتعال.

وأكدت عضوة مجلس النواب أنه يجب أن يكون هناك حملة توعية كبيرة للمواطنين ولأصحاب المنشات خلال الفترة المقبلة من مختلف الطبقات لمواجهة الحوادث والحرائق المتكررة الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، والتى انتشرت باستمرار خلال الفترة الماضية.