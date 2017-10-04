طلب إحاطة بشأن وقف حافز الإثابة لمعلمي شرق القاهرة

ياسمين فواز:تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب إستجواب عاجل للدكتورهشام الشريف، وزير التنمية المحلية لإيضاح الموقف من حافز الإثابة لمعلمي مدن شرق القاهرة (مدينة القاهرة الجديدة – الشروق – بدر)، والذى يصرف منذ عام 1997.وأكد أن قرار القضاء الإدارى أقر فى 17



ياسمين فواز:

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب إستجواب عاجل للدكتورهشام الشريف، وزير التنمية المحلية لإيضاح الموقف من حافز الإثابة لمعلمي مدن شرق القاهرة (مدينة القاهرة الجديدة – الشروق – بدر)، والذى يصرف منذ عام 1997.

وأكد أن قرار القضاء الإدارى أقر فى 17 يونيو الماضى، صرف بنسبة 100% ، مطالبا وأوضح أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 4249 لسنة 1998، بصرف 25% من الأجر الأساسى الشهرى.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لمحافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، فى الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب فى 23 سبتمبر2017، مدعم بعشرة مستندات تؤكد أحقية معلمى مدن شرق القاهرة فى صرف الحافز.

وطالب النائب بسرعة الصرف، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى ينادى فيه الجميع برفع مرتبات المعلمين، تقوم مديرية التعليم بخفضه.

