طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق العلاوة الخاصة بموظفي الكهرباء والأدوية

ياسمين فواز: تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال؛ بشأن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدم

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال؛ بشأن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالقابضة للكهرباء والقابضة للأدوية.

وصرح فؤاد بأن هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين من الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم ملاحظة وجود العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق العلاوة المقررة دون إبداء أسباب، مما نتج عنه العديد من القلاقل داخل الكثير من الشركات، أبرزها القابضة للكهرباء والقابضة للأدوية.

وأشار فؤاد أنه تواصل مع النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة لوجود العديد من المشاكل في تطبيق العلاوة، تلك المشاكل متعلقة بالإمتناع عن الصرف في بعض الأحيان والتفاوت في حساب العلاوة في أحيان أخرى، وطالب فؤاد، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة العاصفة التي سوف تهدد قطاع عريض من الموظفين المصريين، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.

