طلب إحاطة بشأن سوء أوضاع مستشفى الصدر بالعمرانية

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بخصوص المشكلات المستمرة بشارع مستشفي الصدر الكائن بمنطقة حي العمرانية.

وصرح فؤاد بأنه ورد الي منظومة التواصل مع المواطنين العديد من الشكاوي من قبل السادة قاطني شارع مستشفي الصدر الواقع بمنطقة حي العمرانية بمحافظة الجيزة، وبالبحث تبين وجود عدد من العناصر الأساسية التي تؤرق المواطنين والتي تحتاج الي تحركات سريعة من قبل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لعودة الإنضباط الي الشارع.

وأشار إلي أن وجود سوق عشوائي علي جانبي الطريق يسبب ضوضاء وتراكم كميات ضخمة من القمامة جراء إقامة ذلك السوق، بالإضافة الي وجود موقف بشارع التعمير الذي يعد العمود الفقري لشارع مستشفي الصدر، وتسبب تحول ناصيتي الشارع من الجهتين الي موقف عشوائي للمركبات في شلل شبه تام بحركة السير في شارع المستشفي الرئيسي فضلا عن الضوضاء وعوادم المركبات التي أثرت سلبا علي راحة وصحة المواطنين قاطني الشارع.

وقال فؤاد إن وجود موقف مني باص أمام مجمع المدارس الجديد الكائن بجوار مبني سنترال العمرانية أدي الي خلق حالة من الغضب والقلق الشديد في نفوس أولياء الأمور خوفا علي سلامة أبنائهم، فلا يجوز إقامة موقف إطلاقا وسط ذلك الجمع الكبير من المدارس فضلا عن الزحام الشديد الذي يسببه ذلك الموقف في الشارع .

وأكد فؤاد أن تلك المشكلات أثرت بصورة سلبية علي الخدمات العامة مثل خدمة النقل العام حيث أن أتوبيسات النقل العام توقفت عن الدخول الي شارع مستشفي الصدر منذ فترة طويلة نتيجة عدم وجود مساحة كافية بالطريق يسمح لها بالمرور نتيجة السوق العشوائي المنتشر علي جانبي الشارع، كما أننا بصدد أمر في غاية الخطورة حيث أن شارع مستشفي الصدر من المحتمل أن يكون من ضمن الشوارع الرئيسية البديلة عند البدء في إنشاء الخط الجديد لمترو الأنفاق.

وطالب “فؤاد” بدراسة أبعاد وملابسات ذلك الأمر بشكل حقيقي وسريع من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته.