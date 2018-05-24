طلب إحاطة بشأن تكرار سقوط المصاعد في المصالح الحكومية

ياسمين فوازقال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث سقوط المصاعد في المصالح الحكومية، التي كانت آخرها سقوط مصعد مستشفى السويس العام.وأضاف، في طلب الإحاطة المزمع تقديمه، أن "أزمة سقوط المصاعد، في مختلف الم

ياسمين فواز

قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث سقوط المصاعد في المصالح الحكومية، التي كانت آخرها سقوط مصعد مستشفى السويس العام.

وأضاف، في طلب الإحاطة المزمع تقديمه، أن “أزمة سقوط المصاعد، في مختلف المصالح الحكومية أصبحت حادثة تتكرر كل فترة، بسبب تهالكها في هذه المصالح وعلى رأسها المستشفيات، التي يروح ضحيتها مواطنون لا ذنب لهم”.

وأشار إلى أن الحكومة “مسئولة مسئولية كاملة عن تكرار هذه الحوادث، التي تكشف عن عدم الاهتمام بصيانة هذه المصاعد إلى الحد الذي جعلها تتهالك تمامًا”.

ولفت إلى أن ذلك يحدث “رغم وجود قوانين تحكم وتحدد المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمصاعد، ومن ضمنها قرار وزير الإسكان بقرار المرافق رقم 167 لسنة 1997 بشأن الكود المصري لتحديث أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني”.

وأوضح عبدالعزيز، أن وزارة التنمية المحلية والأحياء “مسئولون عن متابعة صيانة وترميم هذه المصاعد مع الشركات المسئولة عنها، وأي تقاعس في هذا الأمر يسأل عنه رئيس الحي، والشركة التي قامت بتركيب المصعد”.

وأكد أنه سيطالب بفتح هذا الملف في لجنة الإسكان لمناقشته ورصد كافة الحوادث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وسيطالب بحضور المسئولين عن هذه الأزمة وتكرارها لاستجوابهم في المجلس.