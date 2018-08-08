طلب إحاطة بشأن المشكلات المالية بمستشفى العباسية

ياسمين فواز:تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهاً إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن بعض المشكلات المالية الموجودة بمستشفى العباسية للصحة النفسية.وقال فؤاد فى طل

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهاً إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن بعض المشكلات المالية الموجودة بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وقال فؤاد فى طلب الإحاطة أنه سبق وطرح تقرير متعلق بالمشكلات التى قد عصفت بمستشفى العباسية للصحة النفسية فى الأونة الأخيرة وذلك فى 14 فبراير من العام الجارى، ومن ضمنها المشكلات المتعلقة بالمستحقات والمميزات المالية التى تم سردها بالبند الرابع من التقرير السالف ذكره، مشيراً إلى أن تلك المشكلات لازالت قائمة ومستمرة بالمستشفى وعلى رأسها تلك التى تتعلق بصرف فروق الفئات المتضررة من تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بداية تلك المشكلة تعود حينما قام كلاً من وزير الصحة والسكان، ووزير المالية بالموافقة على صرف تلك الفروق وتدبير المزايا المالية للأعضاء المتضررة من تطبيق القانون المذكور من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة من الجهات التى بها وفر، وذلك بناءً على تصديق الجهات المختصة الأمانة العامة، لافتاً إلى أن تلك الصناديق التى بها وفر قد نفذت جميع الأرصدة الموجودة بها تماماً، مما أدى إلى عدم وجود أى ميزانية كافية من أجل صرف تلك الفروق للفئات المتضررة.

وطالب النائب بالموافقة على تعزيز صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بالموارد المالية اللازمة حتى يتم صرف تلك الفروق للمتضررين فى أقرب وقت ممكن.