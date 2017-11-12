طلب إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار عقب انخفاض الدولار الجمركي

ياسمين فواز تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية؛ بسبب عدم انخفاض الأسعار رغم مرور شهور على انخفاض الدولار الجمركي، مؤكدًا أن الانخفاض الجمركي لم يؤثر بالإيجاب على المواطن ال

ياسمين فواز



تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية؛ بسبب عدم انخفاض الأسعار رغم مرور شهور على انخفاض الدولار الجمركي، مؤكدًا أن الانخفاض الجمركي لم يؤثر بالإيجاب على المواطن البسيط فى حياته اليومية وهو آمر يحتاج إلى تفسير من الحكومة.

وأضاف الجزار أن سعر الدولار الجمركي شهد تراجعا، إلا أن أسعار السلع لم تنخفض بالشكل المطلوب، وهو ما يجب أن تفسره الحكومة، مضيفا أن الأسعار مازالت مرتفعة دون أدنى تبديل”، مشددًا على ضرورة أن ينعكس انخفاض معدلات التضخم على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق.

وطالب “نائب البساتين” أيضا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على جشع بعض التجار، الذين يمثلون سببا رئيسا فى زيـادة الأسعار، دون مبرر، بالإضافة إلى تمكين جهاز حماية المستهلك من تفعيل دوره.

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار سيكون خطوة مهمة فى طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنتهجه الدولة، مضيفًا أن المواطنين لم يشعروا بأي تغيير يذكر على مستوى المعيشة أو تراجع الأسعار للسلع الاستراتيجية على الأقل، نظرا لوجود ثقافة لدى بعض التجار بعدم البيع بسعر أقل والتعرض للخسارة.