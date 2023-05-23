طلب إحاطة برلمانى يناقش عدم الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير فى الجيزة 

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن التلاعب في أسعار تعريفة الركوب بمحافظة الجيزة بالمخالفة للمعلن بعد تحريك أسعار السولار مؤخرا.

وأشار إلى أنه بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر السولار، قامت محافظة الجيزة بتعديل تسعيرة الركوب على كافة خطوط السير على مستوى المحافظة، وألزمت جميع السائقين بإعلان التسعيرة بشكل واضح.

وقال هشام حسين: ولكن مع غياب الرقابة تجاوز أغلب السائقين على معظم الخطوط قرار المحافظة، ويقومون بالتسعير بعيدا عن قرار المحافظة.

وأكد أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض السائقين لا يلتزم بخط السير، ويقوم بتقسيم الطريق لأكثر من مرحلة لتحصيل أجرة تصل لأضعاف المقررة للخط الواحد.

وتابع هشام حسين بأن هذا التجاوز في التعريفة المقررة يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، لاسيما العاملين في مناطق مختلفة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤثر على أغلب المواطنين.

وطالب عضو البرلمان، الأجهزة المحلية المعنية القيام بدورها في الرقابة على المواقف، ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير.