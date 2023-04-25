طلب إحاطة برلمانى يناقش استغلال شركات النقل الخاصة للمسافرين

تقدمت المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير النقل والمواصلات، بشأن استغلال شركات النقل البري ( الأتوبيسات الخاصة) حاجة المسافرين من أبناء الصعيد.

وقالت في طلب إحاطتها: تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقبال المواطنين المغتربين فى القاهرة للسفر لقضاء فترة إجازة العيد مع أسرهم وعائلاتهم في مختلف محافظات الصيعد، يتم استغلالهم حاجتهم للسفر وللتذاكر، بأبشع الطرق على يد أصحاب شركات النقل الخاص( الأتوبيسات الخاصة).



وأكدت “الهلالي” على أن شركات النقل البرى (الأتوبيسات الخاصة)، التي تنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات، تعمل دون رقيب وبمعزل تام عن القانون والرقابة، فحدث ولا حرج عن الفوضى والتسيب والجشع والمبالغة في ارتفاع أسعار تذاكر السفر التي قفزت قيمتها المالية خلال أسبوع ما قبل العيد إلى أكثر من 100% من ثمنها الحقيقى فى الأيام العادية.

ولفتت عضو مجلس النواب ، إلى أن هناك شركات نقل برى أخرى تخطت أسعارها حدود الواقع والمعقول، حيث فاق سعر تذكرة السفر بالأتوبيسات الخاصة بها من القاهرة إلى محافظة سوهاج الـ500 جنيه.

ونوهت نائبة سوهاج، إلى أن مخالفة هذه الشركات للقانون هو ما يؤدي لوقوع الحوادث والكوارث ويودي بحياة الناس، حيث إن صاحب الشركة يضغط على السائق للقيام بأكثر عدد من الرحلات متواصلة وخاصةً في موسم الأعياد، مما يرهق السائق ويجعله يغفو على الطريق، ومنهم من يلجأ لتعاطى المخدرات والمنشطات حتى يتمكن من القيادة لإنجاز أكبر عدد من الرحلات دون راحة ضاربًا بحياة المواطنين عرض الحائط.

وطالبت بمحاسبة شركات النقل الخاصة، التي تستغل حاجة وظروف الناس أبشع الاستغلال، وتشديد الرقابة عليها لاسيما أن الكثير منها تعمل خارج نطاق القانون، ولا يتوافر في الأتوبيسات التابعة لها أبسط عوامل الأمان والسلامة