طلب إحاطة بالبرلمان حول نقص أطقم التمريض وأطباء التخدير بمستشفى القاهرة الجديدة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو البرلمان عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الضعف الشديد فى هيئة التمريض وأعداد أطباء التخدير بمستشفى القاهرة الجديدة التابع لوزارة الصحة.

وطالب عضو البرلمان ، فى تصريحات له اليوم السبت ، بسرعة إسعاف المستشفى الحكومى الأوحد بمدينة القاهرة الجديدة، التى تخدم قرابة نصف مليون مواطن من متوسطى ومحدودى الدخل قاطنى المدينة، بأطقم تمريض وأطقم أطباء تخدير تستطيع مواجهة جائحة كورونا المستجد بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشاد عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بمجهودات الحكومة ووزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، متوجها بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتورة عبير السعيد مديرة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة على دورهم المتميز فى ظل الإمكانيات المتاحة فى مواجهة تداعيات الجائحة الشرسة الذى تمر بالوطن الغالى.

كما أشار إلى أن الوقت ليس وقت المحاسبة والمطالبة بفرض العقوبات الصارمة على المتقاعسين .

ولفت إلى أن طلب الإحاطة الذى تقدم به كان بسبب تغيب عدد ليس بالقليل من أطقم التمريض والأطباء بأعذار متنوعة عن القيام بما أقسموا عليه عند التخرج.

وتابع: مستشفى القاهرة الجديدة الحكومية يواجه ضغطا شديدا وطفرة غير مسبوقة من أعداد مشتبهى فيروس الكورونا المستجد قاطنى مدينة القاهرة الجديدة .

ونوه عضو البرلمان إلى أنها أعداد لا يستطيع المستشفى استيعابها نتيجة النقص الشديد فى أطقم التمريض وأطباء التخدير بالمستشفى.

عضو البرلمان: المستشفى يعمل بـ40% من طاقة التمريض

واستطرد: المستشفى يعمل حاليا بـ40% من طاقة التمريض وبنسبة أقل من اطباء التخدير ، كما أن إدارة الرعاية العاجلة التابعة لهيئة الإسعاف المصرية قامت بسحب أعداد التمريض التى كانت تمد بهم مستشفى القاهرة الجديدة مع بداية الجائحة بالوطن ، مما زاد من مشكلة نقص أطقم التمريض بالمستشفى.

وطالب نائب البرلمان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، بإحالة طلب الإحاطة للجنة النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بسرعة اتخاذ اللازم.