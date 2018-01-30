طلب إحاطة بالبرلمان حول مخالفات لنائب وزير التعليم

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص أزمة التأشيرات الخاصة التي تتم دون العرض علي الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم وال



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص أزمة التأشيرات الخاصة التي تتم دون العرض علي الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح “فؤاد” بأنه ورد إلي منظومة التواصل مع المواطنين العديد من الشكاوي المتعلقة بتأشيرات الاستثناء التي يتم اتخاذها لبعض الطلاب بقطاعات الوزارة المختلفة من جانب الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك دون الرجوع أو العرض علي الجهات المختصة بالمخالفة الصريحة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وقال “فؤاد” إنه علي سبيل المثال تمت الموافقة علي نقل الطالبة فيروز. ن. س. ع. المقيدة بمدرسة أحمد زويل التجريبية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية إلي مدرسة مصطفي كامل التجريبية التابعة لذات الإدارة المذكورة، وذلك من خلال توصية مباشرة من نائب الوزير بالمخالفة للوائح والقواعد الخاصة بذلك الإجراء، علي الرغم من تقدم عدد كبير من السادة أولياء الأمور بمثل تلك الطلبات ولم تتم الموافقة عليها.

وأكد أن مثل تلك الوقائع تعتبر تعسفا في استخدام السلطة والصلاحيات من جانب المسئولين عن ذلك الأمر، كما أن مثل تلك الإجراءات قد تشير بأصابع الاتهام إلي المسئول عنها بتلقي رشاوي جراء مخالفة اللوائح وعد اتخاذ المسالك الشرعية، كما يعتبر هدما لكل مبادئ الحق والمساواة بين أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب “فؤاد” بإحالة طلب الإحاطة للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته والبحث في أبعاد وحقائق ذلك الأمر من أجل الوقوف علي ملابساته بشكل دقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تكرارها مجددا.