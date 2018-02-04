طلب إحاطة بالبرلمان حول الممارسات غير الآدمية في مستشفي العباسية

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، حول بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل مستشفي العباسية للصحة النفسية.وصرح فؤاد بأنه توجد معلومات حول



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، حول بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل مستشفي العباسية للصحة النفسية.

وصرح فؤاد بأنه توجد معلومات حول وجود بعض الممارسات الخاطئة وغير الآدمية التي تتم داخل أروقة وأقسام مستشفي العباسية للصحة النفسية والعصبية، ووجود تعديات وإعتداءات جسدية وبدنية في حق المرضي المحجوزين بالمستشفي من جانب أفراد طاقم التمريض.

وأشار إلى أنه بالبحث في أبعاد تلك الأزمة الإنسانية تبين أن الأسباب الرئيسية لتفاقمها هو غياب دور الجهات الرقابية بوزارة الصحة، بالإضافة إلي تقاعس القائمين علي قسم حقوق المرضي بالمستشفي عن القيام بدوره في الإشراف والرقابة علي جودة الخدمة المقدمة لنزلاء المستشفي.

وطالب بالبحث في أبعاد وحقائق ذلك الأمر من أجل الوقوف علي ملابساته بشكل دقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار مثل تلك الأمور مجددا ومحاسبة المسئول عنها، وأن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة الصحة بالمجلس لمناقشته.