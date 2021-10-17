طلب إحاطة بالبرلمان حول إهدار ملايين الدولارات لعدم تشغيل فندق مريديان القاهرة

تقدم الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشأن عدم تشغيل فندق مريديان القاهرة القديم بجاردن سيتي منذ أكثر من 15 عاما، على الرغم من تميز موقعه على نهر النيل، وتمتعه بقيمة معمارية مميزة حيث يعد من معالم القاهرة الحضارية.



وأشار “السعيد”، خلال طلب الإحاطة، إلى أن فندق مريديان القاهرة القديم تم بيعه لأحد المستثمرين عام 1992 بغرض أساسي يتمثل في تطويره لصالح السياحة المصرية ،موضحًا أن المستثمر قام بتشييد فندق جديد بجوار الفندق القديم الذي ظل يعمل حتى عام 2006 إلى أن تم إغلاقه بهدف التطوير.

وأوضح أن المستثمر بعدها أعلن رغبته في هدم الفندق القديم وبناء أبراج سكنية بما يخالف عقد بيع الفندق حيث إن البيع كان للنشاط الفندقي وليس السكني وعلى أساس ذلك تم تحديد سعر بيع متر الأرض، ولو كان البيع للاستغلال السكني لكان السعر قد تغير لمبلغ أكبر وهو ما يعد إهدارًا لأموال وأصول الدولة.



وأضاف “السعيد” أن عدم تطوير الفندق حتى الآن وعدم تشغيله أضاع ملايين الدولارات على مصر كان يمكن أن تضخ في شرايين الاقتصاد ممثلة في الرسوم والضرائب والإنفاق من السياح بجانب توفير فرص عمل للشباب.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن العقد الذي وقعته الدولة ممثلة في شركة “إيجوث” مع المستثمر ينص على إلزام المستثمر بالاستمرار في استغلال الفندق وعدم تغيير تخصيص العقار المبيع أو أي جزء منه إلى أي تخصيص آخر غير فندق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه ملزم بزيادة طاقة الفندق حتى يصل مجموع غرفه لألف غرفة وذلك لخدمة القطاع السياحي.