«طلبوا فدية من والده».. تحرير طفل مختطف في الإسكندرية وضبط الجناة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ، عن تفاصيل واقعة خطف طفل وطلب فدية مالية من والده، وتمكنت من إلقاء القبض على الجناة وتحرير المختطف.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من شخص بورود اتصال هاتفي له من الهاتف المحمول الخاص بنجله -يبلغ من العمر 15 عامًا- من شخص مجهول وقرر بخطف الطفل المذكور، وطلب منه مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية، البحيرة- واستدرجوا المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة بمنطقة الدخيلة، باستخدام سيارة وتكبيله واحتجازه، والاتصال من هاتفه المحمول بالمبلغ وطلب الفدية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف الشقة المشار إليها وتحرير المختطف وضبط المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.