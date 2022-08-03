«طلبوا فدية من والده».. الأمن يحرر شخص مختطف في أسوان ويضبط 5 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحرير شخص مختطف في محافظة أسوان ، بعدما ارتكب 5 متهمين جريمة خطف المجني عليه لطلب فدية من والده والاستيلاء على سيارته، وحددت أماكنهم وألقت القبض عليهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بلاغًا من مزارع قال فيه إنه أثناء تواجد نجل شقيقه “مزارع”، بحوش أغنام ملك والده رفقة صديقيه حضر بعض الأشخاص إلى الحوش، وبحوزة إثنين منهم سلاح ناري، وسلاح أبيض، وقيدوا صديقيه، واصطحبوا نجل شقيقه وإستولوا على سيارة نصف نقل ملك شقيق الأخير، ولاذوا بالهرب.

وأضاف أنه عقب ذلك اتصل مجهول من هاتف الـمُختطف بوالد المجني عليه، وطُلب منه دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة إدفو أمكن ضبطهم، وبرفقتهم المختطف.

وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد إبتزاز أهلية المجنى عليه ماديًا.

وحرروا المختطف وأرشدوا عن سيارته وهاتفه المحمول، والسيارة المستخدمة فـي الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.