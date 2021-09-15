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طلبوا فدية مليون جنيه.. ضبط 7 أشخاص خطفوا مواطنًا في القليوبية

لعلمهم بثراء شقيقه.
أماني عوض 4:30 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 4:30 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير شخص مختطف في محافظة القليوبية وإلقاء القبض على 7 من المتهمين بعدما ارتكبوا جريمة خطف المجني عليه لمساومة شقيقه على دفع مليون جنيه فدية.

كان مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا من مزارع قال فيه إن مجهولًا اتصل عليه هاتفيًا من محمول شقيقه “مزارع” وأبلغه خلاله أنه مُحتجز لديه، وطلب مبلغ مليون جنيه لاطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به، وإنزال المبلغ المطلوب لـ 100 ألف جنيه.

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وأضاف أن شقيقه كان متواجد بالأرض الزراعية الخاصة بهما لحراستها، وعقب تلقيه الاتصال بحث عنه فلم يجده.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص -لأربعة منهم معلومات جنائية.

كما أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه بشقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المُشار إليها أمكن ضبط 7 من المتهمين وتحرير المختطف.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه، ومساومته على دفع مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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