طلبات من مستثمرين أمريكيين لضخ 10 مليارات دولار بمشروعات الطاقة الجديدة في مصر

كشف الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن تلقى طلبات من مستثمرين أمريكيين يرغبون فى إنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، بحجم 10 جيجا وات، بتكلفة 10 مليارات دولار.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة الآن فى شرم الشيخ، أن هناك إقبالًا كثيفًا من العديد من المستثمرين لإنتاج الطاقة المتجددة، نظرًا لنجاح مصر فى توفير البنية التحتية لتلك المجالات.

وأوضح «أبو سنة» أن الطلبات تتضمن إنتاج الطاقة من الرياح وجزء آخر من المحطات الشمسية، لافتًا إلى أنه جار تجهيز الأراضى المحددة للتنفيذ.

ولفت إلى أن خطة المستثمرين الأمريكيين تتضمن تنفيذ مراحل جديدة مستقبلًا لمضاعفة الطاقة الإجمالية المستهدفة، لتصل إلى 20 جيجا وات.

وذكر «أبو سنة» أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مصر وأمريكا لتنفيذ حزمة مشروعات تربط بين مجالات الطاقة والغذاء، لمواجهة تحدى الأمن الغذائى الذى يعانى منه العالم فى 2022.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها بيوم التكيف والزراعة والأمن الغذائى بالمنطقة الزرقاء: «لقد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيًا 2030، وعندما ننظر لنهج التكيف داخلها نجد أنه من الضرورى وجود التمويل المناخى فى قلب المفاوضات، ونحن فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال تلك الفترة، فضلًا عن 280 إلى 500 مليار بحلول 2050» .

يشار إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات التمويلية على هامش قمة المناخ، ضمن آليات التحول إلى الاقتصاد، وتم الوقوف على 9 مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فى ضوء الأهمية القصوى لهذه المجالات الثلاث فى ظل الظرف العالمية الحالية.