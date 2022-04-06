اتصالات وتكنولوجيا

«طلبات مصر» : نخلق 12 ألف فرصة عمل كل شهر ونعمل باستمرار على التحسين

أكدت أنها من أوائل الكيانات فى مصر التى قامت بتطبيق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث وتقديم عمولة تنافسية لهم من خلال شركات التعهيد
محمود جمال 12:02 ص, الخميس, 7 أبريل 22 12:02 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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قالت شركة طلبات مصر لطلب خدمات التوصيل عبر المحمول أنها تعمل باستمرار على تحسين ظروف العمل لطيارين التوصيل ، موضحة أنها تخلق 12 ألف فرصة عمل للطيارين كل شهر .

وأوضحت الشركة فى بيان جصلت ” المال ” على نسخة منه ردا على إضراب عدد من طياريها أنها من أوائل الكيانات فى مصر التى قامت بتطبيق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث وتقديم عمولة تنافسية لهم من خلال شركات التعهيد.

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ولفتت إلى أن العمولة التي تقتضها الشركة تتراوح بين 16 جنيهاً إلى 18 جنيه مصرياً لكل طلب توصيل وفي المتوسط يكسب الطيار ما بين 4000 و 6000 جنيهاً مصرياً في الشهر و في حالة عمله 8 ساعات أو أكثر في اليوم يكون المتوسط بين 8000 لـ 10000جنيهاً مصرياً مع العلم أن الحد الأدنى للأجور في مصر هو 2،400 جنيه إلى 2،700 جنيه .

و تابعت : نحن نحرص دائما اتاحة حقبة من المزايا للطيارين و في الآونة الأخيرة ، شملت هذه المزايا  خصومات في عيادات طبية للتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة وأيضاً خصومات على الدراجات النارية و قطع الغيار.

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وأضافت: “نعمل حاليا مع شركة تمويل متناهي الصغر لنجعل الخدمة متاحة لهم.  ومع ذلك فنحن ما زلنا نتعاون مع شركائنا من شركات التعهيد بصفة دائمة للتأكد من أننا نستمع إلى شكوى جميع طيارين التوصيل”.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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