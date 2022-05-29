«طلبات مصر» تطلق مبادرتها السنوية «تحقيق الأماني» تقديرًا للطيارين

أعلنت شركة “طلبات” العاملة في توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة السريعة، عن إطلاقها لمبادرتها السنوية “تحقيق أمنية” والمخصصة للطيارين وذلك لإظهار مدى تقدير وامتنان الشركة تجاههم نظرًا لالتزامهم في عملهم، من خلال حفل أقيم لتكريم الأبطال الفائزين.

وقالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة “طلبات مصر” إن راحة وأمان الطيارين تكمن في صميم عملنا اليومي، حيث نستخدم منصتنا لربط الطيارين بفرص عمل مستدامة ولكننا لا نتوقف عند هذا الحد فحسب، فنحن نعمل بشكل مستمر على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تقديم مزايا وحزم مميزات مستمرة، وأضافت أن تلبية رغبات هؤلاء الأبطال هى الطريقة المثلى في رد الجميل وتعبير عن مدى الامتنان والتقدير لهم.

وقامت “طلبات” في الدورة الأولى من المبادرة، بتحقيق أمنيات 5 طيارين كانت على قائمة أمنياتهم منذ فترة طويلة، وذلك خلال الحفل الذي أٌقيم في المقر الرئيسي الذي اُفتتح حديثًا في مصر، حيث تكفلت الشركة برسوم الجامعة لأحد الطيارين – بينما حصل 4 طيارين على أجهزة كهربائية مثل التليفزيونات والغسالات والتكييفات.

‎الجدير بالذكر أن “طلبات” هى إحدى الشركات الرئيسية التي توفر فرص عمل في مصر، بجانب 3000 موظف مباشر، فهي تساهم في خلق حوالي 500 ألف فرصة عمل غير مباشر، كما أنها توفر حزمة مزايا كاملة وخدمات الدعم اللوجستي لما يقرب من 12000 طيار من خلال نموذج الاستعانة بمصادر خارجية، وأصبحت “طلبات مصر” أيضا أول شركة تكنولوجيا في مجال توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة السريعة تخطو خطوة إلى الأمام وتقدم حزمة تأمين للطيارين العام الماضي.

كما تشمل المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة للطيارين تسوية جميع المدفوعات الإلكترونية وشراء دراجات نارية بأسعار تنافسية من خلال الشراكة الإستراتيجية التي عقدتها مع شركة” Bajaj Auto” والتي تقدم أيضًا أسعارًا خاصة على الصيانة وخطط تقسيط طويلة الأجل بدون دفع أي دفعات مقدمة.

وستقام مبادرة “تحقيق الأماني” بشكل سنوي بهدف تقدير ورد الجميل للطيارين الذين يجسدون القيم الرئيسية لشركة “طلبات”، والتي تتلخص في تقديم تجربة فريدة ودفع الجميع للنمو المستدام، وتأتي تلك الخطوة أيضًا في ضوء حزمة الرعاية المتزايدة المقدمة للطيارين من قِبل الشركة، والتي تهدف إلى تقديم مزايا جديدة لأسطول من الطيارين بشكل مستمر.