«طلبات مارت» تتوسع في 4 مدن جديدة خلال العام الحالي

أعلنت طلبات مارت، والتي تقدم خدمة توصيل منتجات البقالة في غضون 20 دقيقة عبر تطبيق طلبات، عن توسعاتها الأخيرة في مصر لتضم مدن أسيوط، الزقازيق، الإسماعيلية وبورسعيد إلى قائمة مناطق خدمتها.

وتعد طلبات أول شركة أدخلت نظام التجارة السريعة في مصر، عند إطلاقها لـ”طلبات مارت” في مارس 2021، حيث تستخدم طلبات نظم تكنولوجيا خاصة بها، تشمل عمليات التوصيل والتنفيذ بشكل ملائم لبيئة البيع بالتجزئة، عبر المتاجر المظلمة أو الافتراضية التي تعتبرها مركز التسوق الأساسي لمستخدمي التطبيق، كما تعتمد على إدارة متطورة بمخازنها لمختلف منتجات البقالة في الوقت الفعلي، فضلا عن توصيل الطلبات بأساليب عالية السرعة، إضافة لعمليات الانتقاء للطلبات والتسليم لتوصيل المنتجات في أسرع وقت وأكبر قدر من الأمان في عملية تعتبر الأكثر فاعلية بسوق توصيل البقالة عبر استخدام التكنولوجيا.

يعد هذا التوسع الأخير، قفزة جديدة لطلبات مارت فهي متواجدة حاليا في 9 محافظات من خلال 35 متجرا افتراضيا، بالتوازي مع إتاحة مجموعة جديدة من المأكولات البحرية المجمدة ومنتجات المخابز الطازجة إلى قوائمها المتنوعة، وهو ما يتماشى مع مهمة الشركة طويلة المدى لتقديم تكنولوجيا توصيل البقالة المبتكرة لجميع شرائح المجتمع في مصر وتقديم خدمة موثوقة وبأسعار تنافسية وفي وقت قياسي.

وفي سياق متصل ، صرح محمد سكينة، المدير العام لـ طلبات مارت مصر قائلًا: “هذه علامة مهمة أخرى في رحلة طلبات مارت منذ عام مضي علي انطلاقها، ونحن فخورون ليس فقط باننا اول من قدم تكنولوجيا التجارة السريعة لمصر، ولكن أيضًا بنومنا المستدام الذي يُمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل. و لقد أصبح هذا التوجه ضرورة للمستخدمين الراغبين في طلب احتياجاتهم اليومية من خلال استخدام التكنولوجيا. ومن أهم ما نركز عليه في طلبات مارت هو خلق العديد من فرص العمل وتعزيز المواهب التي تعمل معنا“.

وأضاف سكينة: “تعتبر منصة البقالة الإلكترونية طلبات مارت أيضًا الأسرع نموًا؛ في مصر حيث يستغرق فتح متجر جديد في المتوسط شهرًا واحدًا فقط، وفي الواقع استغرق أحدث متجر أسبوعًا واحدًا فقط، كما لدينا أكثر عمليات المتاجر المظلمة كفاءةً وأسرعها، ويبلغ متوسط وقت جمع المنتجات بعد قبول طلب المستخدم علي التطبيق أقل من 3 دقائق عبر 35 متجرًا في 7 مدن ” وهو زمن قياسي. و أنا فخور للغاية بالطريقة التي نبني بها مجموعة المنتجات من الألف إلى الياء والمصممة لزيادة الكفاءة و اضافة قيمة حقيقية لعملائنا في جميع أنحاء البلاد.”

علاوة على ذلك، حددت طلبات استراتيجيتها للنمو السريع التي تهدف إلى زيادة تعزيز تجربة العملاء وتنويع عروض المنتجات المختلفة، حيث تقدم الشركة فئات ومنتجات جديدة، مع التركيز على البقالة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مثل الزهور ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، كما عملت “طلبات” أيضًا على إضافة متاجر محلية جديدة إلى منصتها مثل بيت الجملة وبيم، مما يمكّن العملاء من التسوق من منازلهم من أي من المتاجر المحببة لديهم.

وصرحت هدير شلبي، المدير العام لشركة طلبات مصر، أن توصيل منتجات البقالة يأتي على رأس أولوياتنا للتوسع في اضافة خدمات جديدة، وهذا بدوره يسمح لنا بمواصلة دعم المتاجر الكبرى والمتاجر المحلية في تحسين وصولها للمستهلكين وتسريع وتيرة إنفاذ عمليات البيع والتوصيل. كما نستخدم أحدث التقنيات لتمكين شركائنا من الوصول للمستهلك فضلا عن حصول عملائنا على تجربة محسّنة متطورة وسهلة وأكثر تنوعًا عند التسوق لشراء احتياجاتهم الضرورية اليومية من طلبات.