طلبات قروض البتلو تتجاوز 3 أضعاف مخصصات الحكومة

❏ منى محرز: 10 آلاف متقدم يحتاجون لمليار جنيه.. وبدأنا المرحلة الثانية الصاوى أحمد تلقت وزارة الزراعة 10 آلاف طلب، لتمويل مشروعات تسمين عجول البتلو، بقيمة تزيد على مليار جنيه منذ استئناف البنك الزراعى لمنح القروض مجددا فى يونيو الماضى وحتى الآن، وهى طلبات تفوق حجم مخصصات الحكومة بـ 3 أضعاف. وخصص

❏ منى محرز: 10 آلاف متقدم يحتاجون لمليار جنيه.. وبدأنا المرحلة الثانية

الصاوى أحمد

تلقت وزارة الزراعة 10 آلاف طلب، لتمويل مشروعات تسمين عجول البتلو، بقيمة تزيد على مليار جنيه منذ استئناف البنك الزراعى لمنح القروض مجددا فى يونيو الماضى وحتى الآن، وهى طلبات تفوق حجم مخصصات الحكومة بـ 3 أضعاف.

وخصص بنك التنمية والائتمان الزراعى 300 مليون جنيه لإعادة إحياء مشروع البتلو، لسد الفجوة الغذائية فى اللحوم الحمراء، التى تعانى منها السوق المحلية.

وصرف البنك قروضا بـ 100 مليون جنيه فى المرحلة الأولى المنتهية فى سبتمبر الماضى، من إجمالى 300 مليون مستهدفة استفاد منها 618 مربياً من 17 محافظة.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، لـ«المال»، إن الوزارة بدأت منتصف الشهر الحالى فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والمخصص لها 100 مليون جنيه، صرف منها 11 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة الزراعة مشروع تسمين عجول البتلو فى شهر يونيو الماضى، عن طريق دعم شراء رأس الماشية للمزارعين بـ15 ألف جنيه، وبحد أقصى 2 مليون جنيه، من خلال قرض بفائدة %5، على أن تتابع الوزارة عملية التربية بعد ذلك لحين وصول وزن الرأس إلى 400 كيلوجرام.

وأوضح نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، فى تصريحات لـ«المال»، أن أسعار الماشية مرتفعة حاليا، والقرض لا يغطى مصروفات التسمين، ويصل سعر شراء الرأس الواحدة بعد الولادة إلى 12 ألف جنيه، فضلا عن أثمان العلف التى تجاوزت 6000 جنيه للطن.

ويحتاج الرأس الواحد لـطن علف جاف من الذرة بخلاف العليقة الخضراء المكونة من البرسيم البلدى أو الحجازى، لكى يصل إلى الوزن المطلوب.

ولفت عبد الرحمن إلى أن معاينة المزرعة لإجراء الفحص البيطرى على الماشية تخطت تكلفتها 200 جنيه، وتحصين الرأس الواحدة يحتاج 500 جنيه حاليا، حتى تنتهى مرحلة تسمينه، وهو ما يؤكد عدم تغطية القرض للمصروفات.

وأوضح أن الشركات الزراعية، ومزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من قروض المرحلة الأولى، لا سيما أن البنك يفضل التعامل مع عميل واحد ذى ملاءة مالية مقبولة، ليسدد مستحقاته بشكل أسرع.

ويشترط للحصول على القرض، المعاينة على أرض الواقع لحظيرة التربية، تمهيدا لموافقة البنك على منح القرض للمستفيد.

يشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تمويل عمليات شراء 8055 رأسًا من العجول البتلو الجاموس والأبقار، بمبلغ 71 مليونًا و382 ألفًا و500 جنيه، فضلاً عن تمويل تغذية 5715 رأسًا، بمبلغ 28 مليونًا و575 ألف جنيه، بعد دراسة مستوفاة من البنك الزراعى المصرى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.