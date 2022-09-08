«طلبات» شريكا رسميا لمهرجان «كايرو بايتس» للأطعمة

اعلنت طلبات منصة طلب وتوصيل الطعام اونلاين، انها سوف تكون الشريك الرسمي لمهرجان كايرو بايتس، أكبر مهرجان للطعام في مصر للعام الثاني على التوالي، والذي سيقيم في زيد بارك من 9 إلى 10 سبتمبر

وتعليقًا على الشراكة، قالت هدير شلبى، المدير التنفيذي لــ “طلبات مصر”: “كون طلبات الشريك الرسمي لكايرو بايتس في نسخته التاسعة يأتي في ضوء احتفالنا بثقافة الطعام المصرية، والتزامنا طويل الأمد تجاه المطاعم الشريكة لزيادة إمكاناتها وتقديم تجربة مذهلة للعملاء “.

واوضحت شلبي قائلة :تسير الشراكة المستمرة جنبًا إلى جنب مع مهمة طلبات المتمثلة في تمكين شركاءها وتقديم تنوع وراحة فائقة للعملاء في جميع أنحاء مصر. بالإضافة إلى عرض أكثر من عشرين مطعمًا بينهم كرسبي كريم، وومبي وسمسمة، ستستضيف طلبات أيضًا سلسلة من الأعمال الترفيهية والأنشطة التفاعلية لزوار المهرجان ليغمروا أنفسهم في عالم توصيل الطعام عبر الإنترنت.

سيستمتع زوار كايرو بايتس أيضًا بخصومات حصرية من طلبات في المهرجان، بالإضافة إلى مسابقات الطهي مع المشاهير ومناطق ترفيهية لجميع الفئات العمرية.

كما يمكن للزوار المهتمين شراء تذكرة كايرو بايتس الخاصة بهم الآن من خلال الموقع الرسمي للمهرجان أو منافذ بيع التذاكر المخصصة.