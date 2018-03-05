طلبات شراء للهاتف المصرى من أسواق الإمارات وموزمبيق

محمود جمال ـ محمد فتحىتلقت شركة سيكو مصر للإلكترونيات، منتجة أول هاتف محلى الصنع، طلبات شراء للجهاز من أسواق الإمارات وموزمبيق.وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إنها تستهدف تصنيع 10 موديلات من أجهزة المحمول والتابلت قبل نهاية 2018، منهم 5 سمارت فون، و3 أجهزة تقليدية «featured phone»، وجها

محمود جمال ـ محمد فتحى

تلقت شركة سيكو مصر للإلكترونيات، منتجة أول هاتف محلى الصنع، طلبات شراء للجهاز من أسواق الإمارات وموزمبيق.

وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إنها تستهدف تصنيع 10 موديلات من أجهزة المحمول والتابلت قبل نهاية 2018، منهم 5 سمارت فون، و3 أجهزة تقليدية «featured phone»، وجهازين تابلت، وتسعى إلى فتح قنوات تصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح لـ«المال» أن الأسبوع الأول لطرح الهاتف محلى الصنع، شهد إقبالا كبيرا، خاصة «plus 2»، والذى يبلغ ثمنه 1000 جنيه، ويدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G، يليه «NILEX» ويباع بسعر 4200 جنيه، لكنه لم يحدد الكميات.

وكشف اعتزام الشركة طرح أول تابلت إنتاج محلى خلال الشهر المقبل، وجار تحديد سعر البيع للمستهلك، وأشار إلى أن هواتف سيكو مسجلة لدى العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها سفارى كوم الكينية، وفودافون إنجلترا، وإم تى إن الجنوب أفريقية .

كما أشار إلى أن الهواتف الذكية تمثل %40 من مبيعات المحمول فى مصر، ما يؤكد وجود فرص كبيرة للنمو، وتسعى الشركة للاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %5، خلال العام الأول من طرح منتجاتها.

وتأسست الشركة المصرية لصناعة السيليكون، التى تتولى تصنيع أول هاتف محمول مصرى بنسبة مكون محلى تصل إلى %40، العام الماضى، بالشراكة بين «سيكو مصر» و«سيليكون واحة لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة»، والأخيرة تابعة لوزارة الاتصالات، وذلك باستثمارات 400 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة مصنعا بمنطقة أسيوط التكنولوجية على مساحة 4250 مترا مربعا، مزود بعدد 6 خطوط إنتاج، بهدف تصنيع 1.5 مليون جهاز كمرحلة أولى، بقيمة تتجاوز مليار جنيه، على أن يتم تصدير %40 منها، وتوجيه %60 للسوق المحلية.