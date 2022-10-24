«طلبات» توقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقعت منصة طلبات للتكنولوجيا المحلية مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الممثل بالدكتور رأفت عباس، رئيس الإدارة المركزية للخدمات غير المالية؛ تماشيًا مع جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال.

ويعمل التعاون على تمكين العلامات التجارية على تطبيق طلبات من الاستفادة من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة والتصاريح والإعفاءات الضريبية.

جاء ذلك على هامش النسخة الأولى من حفلها السنوي يوم الأحد الماضي تزامنًا مع يوم الأغذية العالمي في فندق تريومف، الذي جمع عددا من شركاء طلبات فى النجاح، بمن في ذلك المسئولون الحكوميون والمنظمات الشريكة، إضافة إلى المطاعم والعلامات التجارية على التطبيق للاحتفال بالنجاح البارز لهذا العام.

“طلبات مصر “: الحفل أقيم احتفالًا بيوم التغذية العالمي.. ونكرم شركاءنا من خلاله

وتعليقًا على الحفل، صرحت هدير شلبى، المدير التنفيذي لـ طلبات مصر: “أقيم الحفل احتفالا بيوم الأغذية العالمي وتكريماً لشركاء طلبات، الذين ساعدونا على النمو بنسبة 100٪ منذ عام 2020، بينما قمنا بتمكينهم من خلال تقنياتنا، ربط آلاف من العلامات التجارية بملايين العملاء يعني أن بياناتنا وإحصاءاتنا يمكن أن تروي العديد من قصص نجاح. ولقد استفدنا من ذلك لتنظيم حفل جوائز يقدّر الشركاء الذين يقدمون تجربة رائعة وتحفيز الآخرين على تعزيز خدمتهم.”

الجولة الاولى من “جوائز الشركاء”

علاوة على ذلك، عقدت طلبات الجولة الأولى من “جوائز الشركاء” لتكريم أفضل المطاعم والعلامات التجارية لالتزامها بتقديم تجربة عملاء ممتازة. ومن بين الفائزين كان “ستاربكس” عن جائزة “t-Star” تقديراً لأفضل تجربة بشكل عام، و أمريكانا وبازوكا والدهان لتحقيق أعلى نسبة نمو على المنصة في 2022، وسيعقد حفل الجوائز سنويًا كحافز لمواصلة تحسين المنتجات والخدمات لضمان رضا العملاء وتعزيز الابتكار.

طلبات مصر تعلن عن توسيع قطاع اعمالها

كما أعلنت المنصة ايضا عن توسع نطاق أعمالها بإطلاق قطاع جديد لدعم وتمكين انواع شركات مختلفة عن المطاعم مثل محلات البقالة، والزهور، والإلكترونيات، والمتاجر المتخصصة و التي تساعد الشركاء على النمو دون الحاجة إلى إنشاء فروع إضافية وتحمل النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز عروضهم وخدماتهم من خلال التكنولوجيا التابعة لطلبات.

يذكر ان الحفل يتزامن مع يوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر، وهو أحد أكثر أيام الأمم المتحدة احتفالًا حيث تتحد أكثر من 150 دولة لزيادة الوعي حول بالقضايا المتعلقة بالجوع والصحة. تلعب طلبات دورًا نشطًا على هذا الصعيد، ففي عام 2021 وحده، سهلت الشركة التبرع بما يقرب من مليون وجبة وأكثر من 2.2 مليون دولار من التبرعات للأعمال الخيرية في المنطقة.