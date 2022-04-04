أعلنت شركة طلبات -المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة في مصر- عن توقيع شراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ لدعم صحة أطفال وشباب المجتمع المصري.

وفى إطار الالتزام بخدمة المجتمع وحرص الطرفين على تقديم الدعم للأسر والأفراد المستحقة، ستتيح الشراكة مع طلبات تسهيل عملية التبرع للمؤسسة من خلال منصتها، والتي تُستخدم من ملايين المصريين في أكثر من عشرين مدينة مصرية.

ويمكن لمستخدمي طلبات التبرع الآن للمساهمة في عملية جراحية لطفل أو شراء جهاز طبي ووجبة لمريض، بالإضافة إلى شراء أدوية والمساهمة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي في القاهرة.

وأكدت أسماء خليل رئيس قطاع الاتصالات والشئون العامة، والتنمية المستدامة لشركة طلبات مصر، أهمية التعاون والتضامن مع مؤسسات مؤثرة مثل مؤسسة مجدي يعقوب لتخفيف العبء على المجتمع المصري والسير في طريق مماثل مع الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت إلى الدور المجتمعي لـ”طلبات” وضرورة المشاركة والتكاتف لمساندة الكيانات الخيرية والتي تعود بالنفع على المواطنين، مضيفة ان طلبات سعيدة بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لتمكين عملائها بالتبرع لعلاج مرضي القلب ومن هم في أمس الحاجة للرعاية الصحية.

من جانبها، قالت ريم جاد الرب رئيس التسويق والاتصالات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ان المؤسسة تعمل على توسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على تقديم الرعاية الصحية للذين هم في أمس الحاجة إليها وذلك إلى جانب تطوير العلاج والبحث واستثمار المواهب,علاوة على الشراكة مع كيانات مثل شركة طلبات بهدف تحقيق نقلة محورية فيما سبق وتساعد على تغطية الرعاية داخل مصر والمنطقة بشكل أوسع.