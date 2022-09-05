«طلبات» تنجح في تسهيل عمليات التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة منذ عام 2020

أعلنت طلبات، المنصة المحلية المقدمة لخدمات توصيل الطلبات أونلاين، عن نجاحها في تسهيل عمليات التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة منذ عام 2020 إلى المحتاجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزءٍ من الحملة العالمية “10 ملايين وجبة” التي أطلقتها شركتها الأم هيرو.

ولضمان تحقيق هذا الإنجاز، حرصت طلبات على إحداث نقلة نوعية على مستوى المنطقة في مجال التبرع عبر الإنترنت من خلال شراكتها الناجحة مع أكثر من 30 مؤسسة خيرية محلية، إضافة إلى عدد من أبرز المنظمات الخيرية العالمية مثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

المشاركة في العديد من المبادرات

وبفضل هذه الشراكات، ساعدت طلبات عملائها على التبرع بالوجبات الغذائية إلى المحتاجين بسهولة وبطريقة آمنة من خلال الجمعيات الخيرية الافتراضية ومبادرات طلبات الرئيسية في المنطقة مثل مبادرة #دايماً معك في رمضان، ومبادرة #نقف معاً من أجل الإنسانية، ومبادرة #إفطار من أجل الهند، ومبادرة #غداء من أجل_لبنان.

نائب رئيس الاتصالات والشئون العامة: طلبات تدعم جهود الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وتعليقاً على هذا، قالت سوزان ستولماير، نائب رئيس الاتصالات والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية لدى شركة طلبات: “ان، أحد المبادئ التوجيهية لاستراتيجية مسئوليتنا الإجتماعية في طلبات هو المساهمة بدعم جهود الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء على الجوع.

وأضافت ستولماير: “ويشرفنا أن نتمكن من تسهيل التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة حول المنطقة ،كما نفخر بمساهماتنا في حملة دليفري هيرو العالمية والتي تهدف إلى توزيع 10 ملايين وجبة، مما يؤكد امكانية استخدام تقنياتنا المتقدمة من أجل الخير على نطاق عالمي”.

طلبات تنضم للشركات التابعة لدليفري هيرو

ويُعد إنجاز طلبات جزءًا من الإنجاز الأخير لدليفري هيرو والذي يهدف إلى توزيع 10 ملايين وجبة من خلال برنامج التبرع بالغذاء العالمي للقضاء على الجوع حول العالم.

و تضمن شراكة مع مبادرة ShareTheMeal التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وللعمل على تحقيق هذا الإنجاز، انضمت طلبات إلى ثمانية من الشركات التابعة لدليفري هيرو والمنتشرة حول العالم (efood، وfoodora، وfoodpanda، وHungerStation، وmjam، وPedidosYa، وWoowa، وYemeksepeti).

مدير شئون المسؤولية المجتمعية في شركة دليفري هيرو: نسعى لإحداث تاثير على مستوى العالم عبر الاستفادة من التكنولوجيا والعمل الخيري

قال جيفري اوثام، مدير أول شؤون المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والسلامة في شركة دليفري هيرو: “يعد الوصول إلى 10 ملايين وجبة إنجازاً كبيراً، ونشعر بالامتنان والشكر لمستويات الدعم والكرم التي قدمها العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مساهمة طلبات في هذا الإنجاز “.

وأكمل اوثام: “تسلط هذه المبادرة الضوء على ما نسعى إليه في دليفري هيرو؛ من بناء لمنتجات وأدوات يمكنها إحداث تأثير واسع حول العالم. ونعتبر أنه من مسؤوليتنا الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات المتطورة في العمل الخيري.”