«طلبات» تفتتح مقرها الجديد بالقاهرة على مساحة 10000 متر مربع

حضر الحدث العديد من الإدارة الإقليمية الرئيسية لـ"طلبات"، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية الذي ألقى كلمة رئيسية حول رؤية الحكومة المصرية لإنشاء بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية في مصر.

افتتحت شركة “طلبات” المنصة التكنولوجية المختصة في مجال توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة، مقرّها الرسمي الجديد الذي تبلغ مساحته 10000 متر مربع في القاهرة، في حدث حضره كبار مسئولي الحكومية المصرية وقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين الأهمية الإستراتيجية للسوق المصرية للشركة، وخططها لخلق فرص عمل للشباب ودعم الشركات المحلية من خلال التكنولوجيا، وتوفير تجربة سلسة للعملاء.

حضر الحدث العديد من الإدارة الإقليمية الرئيسية لـ”طلبات”، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية الذي ألقى كلمة رئيسية حول رؤية الحكومة المصرية لإنشاء بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية في مصر.

ونوّهت هدير شلبى، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، بأن المقر الجديد يرمز إلى حقبة جديدة للشركة: “مكتبنا الجديد في القاهرة يبشر بعصر جديد من العمليات المدعومة بتقنيات عالمية. مصر هي خيار إستراتيجي لنا؛ نظرًا لمجموعتها الكبيرة من المواهب الشابة التي تتوق للاستفادة من إمكاناتهم. نحن ملتزمون بصقل مهارات فِرقنا على أحدث وأفضل التقنيات من أجل دعم البنية التحتية القوية التي بنتها الحكومة المصرية، والتي تتيح لنا إنشاء طلبات مركز التكنولوجيا في القاهرة”.

يمثل المكتب قفزة في بيئات العمل المرنة في مصر، حيث تم تخصيص ما يقرب من ثلث مساحة المكتب للمناطق الترفيهية المصممة وفقًا للصحة البدنية والعقلية للموظفين،

وسيضم أيضًا المنظومات التجارية الخمس التابعة للشركة: عملياتها الأساسية في توصيل الطعام وطلبات مارت، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز إقليمية، بما في ذلك مركز الخدمة المشتركة وفريق الإرسال الذي يدعم الطيارين، وواحد من المراكز الإقليمية للمنتج والتكنولوجيا الخاصة بالشركة.

وأكد جيريمي دوتي، المدير التنفيذي للأعمال: “نحن متحمسون لدخول المرحلة التالية من توسعنا الإستراتيجي في مصر. حيث يجسد مقرُّنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه الاقتصاد المصري وتنمية المهارات الرقمية في المواهب الشابة. كمؤسسة إقليمية، نحن حريصون دائمًا على إظهار التزامنا ودعمنا للحكومات في جميع أنحاء المنطقة”.

ومن بين الفعالية نظّمت شركة طلبات حلقة نقاشية نسّقتها سوزان ستولمايجر، نائب رئيس الاتصالات والشؤون العامة والمسئولية الاجتماعية، حول أفضل الممارسات العالمية في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية.

وشارك في النقاش الدكتور إبراهيم عشماوي والسيد طارق بدوي، شريك ومدير شركة شهيد للمحاماة، والسيد محمود عثمان، رئيس القطاع التجاري لشركة إى أسواق مصر.

شهدت الحلقة نقاشًا عن إبراز الاتجاهات التنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى المعايير الرئيسية لصنع السياسات التشريعية في العصر الرقمي.