«طلبات» تعلن أسماء الفائزين بجوائز «جريت جيمرز» 2022

أطلقت منصة “طلبات” مؤخرا أولى مبادراتها في مجال الرياضات الإلكترونية في دول الخليج ومصر والعراق والأردن، “جوائز جريت جيمرز”. وبعد حملة استمرت أربعة أسابيع لتتويج أفضل اللاعبين في المنطقة، اختتمت “طلبات” مبادرتها بالإعلان عن أول لاعب في المنطقة يفوز باللقب لهذا العام، عيسى سمير عيسى مراد، والمعروف في عالم الألعاب باسم “ISSAA”.

وحقق عرض جوائز “جريت جيمرز”، التي استضافها المعلّق الشهير كيالي، نجاحا لافتا في تسليط الضوء على عدد كبير من عشاق الرياضات الإلكترونية في مختلف الفئات، واختارت لجنة تحكيم تضمّ كلّاً من كلاوس كاجيتسكي وكيمودا وستارفول وبيغ بيرد ولوتشيانو رحّال – 26 مرشحا يتوزعون على خمس فئات رئيسية تم التصويت لهم لاحقا من قبل الجمهور.

وتعليقا على الإعلان، قال تايس فان دام، المدير الإقليمي للشراكات الإستراتيجية في طلبات: “يسعدنا أن نتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزين في مبادرة جوائز جريت جيمرز، وشهدنا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية تدفق آلاف الأصوات من اللاعبين، المعلقين، والمتابعين من مختلف أنحاء المنطقة لدعم مرشحيهم المفضلين، ويسرنا أن نرى هذا الدعم القوي، ونهنئ اللاعب “ISSAA” على فوزه بجائزة أفضل لاعب من طلبات لهذا العام.”

وأضاف فان دام: “ونحن نتطلع إلى رؤية مجال الرياضات الإلكترونية ينمو في المنطقة وأن يكون لنا دور مهم في تعزيز نموه وتطوره”.

وتم التصويت لخمسة لاعبين باعتبارهم الفائزين بجوائز جريت جيمرز 2022، وتم منح كل واحد منهم مجموعة من أحدث تجهيزات اللعب التي قدمتها “تيك إكس هب”، بالإضافة إلى كأس جريت جيمرز من طلبات، وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين:

● فئة ألعاب تصويب من منظور الشخص الأول: ISSAA

● فئة ألعاب ساحات المعارك متعددة اللاعبين عبر الإنترنت: Miracle

● فئة الألعاب الرياضية/القتالية: Tekken Master

● فئة أفضل مدرب/مدير: CHAOS

● فئة أفضل مؤدي: SHoNgxBong

● جائزة أفضل لاعب من طلبات للعام: ISSAA

بدأ “ISSAA” مسيرته في مجال الألعاب الإلكترونية مع لعبة كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف في عام 2016، وسرعان ما نجح بالانضمام إلى عدد من أشهر الفرق الأوروبية ليبدأ باللعب على المستوى العالمي، قبل أن يتم تتويجه “أفضل لاعب” من طلبات لهذا العام، وتحوّل اهتمام” ISSAA” الآن نحو لعبة فالورانت، حيث يشارك حاليا في المنافسات ضمن فريق يلا للألعاب الإلكترونية منذ شهر مايو الماضى.

وفي سياق تعليقه على فوزه بالجائزة، قال” ISSAA”: “أتوجه بالشكر إلى طلبات، وجمهوري الكريم على الدعم القوي والتقدير الكبير لجهودي وإنجازاتي، وأعدهم بمواصلة تطوير مهاراتي لضمان حفاظ منطقتنا على حضورها الرائد في مجال الألعاب الإلكترونية، وأتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مستقبلاً”.

وبالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز، تم عقد ندوة حوارية حول واقع الرياضات الإلكترونية في المنطقة بقيادة اللاعب الشهير أحمد المغيصيب وبمشاركة لجنة تحكيم مبادرة الجوائز، وشملت إجراء مقابلات مع الشركاء الرئيسيين للفعالية بما في ذلك ممثلين عن شركة تيك إكس هب.