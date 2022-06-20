«طلبات» تطلق مبادرات موسمية لدعم سائقي التوصيل خلال الصيف

أطلقت شركة طلبات المتخصصة في تقديم طلب خدمات التوصيل اونلاين ، مجموعةً من المبادرات الموسمية المخصصة لدعم سائقيّ التوصيل خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر تقديم هذه المبادرات مثل أسبوع السلامة المرورية وتوفير مجموعة مستلزمات صيفية جزء من التزام الشركة تجاه السائقين وسلامتهم.

و قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر: “نشير إلى السائقين على أنهم أبطالنا على الأرض لأنهم يقعون في قلب عملياتنا – فهم من أهم رباطات الوصل بين الملايين من عملائنا وشركائنا.

وتهدف مبادرتنا إلى زيادة تعزيز سلامتهم والحرص على صحتهم و مساعدتهم على التغلب على حرارة الصيف وحركة المرورالزائدة في هذا الموسم” أسبوع السلامة المرورية:ابتدأنا من 19 يونيو في جولته الثانية.

ويضم أسبوع السلامة المرورية سلسلة من الندوات التدريبية والأنشطة لنشر الوعي بين سائقي التوصيل والجمهور حول أفضل الممارسات لضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات والعقلية للقيادة بأمان وسيتم أيضًا مكافأة السائقين الأكثر التزاماً بالقوانين المرورية لتحفيز السلوك الإيجابي.

كما تستخدم “طلبات” تقنياتها العالية المستوى لضمان أن يسلك السائقين أفضل الطرق كفاءة وأمانًا عند تسليم طلباتهم – وبذلك القيادة ستكون لمسافات أقصر طوال اليوم، وتسعى الشركة من خلال تعزيز تقنياتها المتكاملة والاعتماد على البيانات الواردة في الوقت الفعلي، إلى اختيار أفضل مسارات القيادة للسائقين وضمان تقليل وقت الانتظار، كما تتيح لهم ساعات عمل مرنة تناسب أوقاتهم، حيث يمكنهم الحصول على استراحة عند حاجتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع طلبات جميع أفراد المجتمع على إفساح الطريق أمام سائقيّ التوصيل وتقديم الماء لهم إن أمكن عند استلام الطلبات تقديراً لجهودهم.