طلبات تضم أكثر من 2500 منتج  بمناسبة موسم العودة إلى المدارس



أعلنت طلبات لخدمات توصيل الطعام أونلاين توسع نطاق منتجاتها تزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، مما يقرب ملايين من العملاء في مصر بالأدوات المكتبية ومنتجات البقالة الأساسية .

صرحت هدير شلبى، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر : “نحن متحمسون لإضافة هذا الخط الجديد من المنتجات إلى منصتنا التي تهدف إلى مساعدة الآباء في جميع أنحاء مصر في رحلة التسوق الشاقة بينما يستعدون للعودة إلى المدرسة، واحتياجات عملائنا هي جوهر خطط النمو والتوسع لدينا؛ أردنا استخدام تقنيتنا لجعل حياتهم أسهل و تزويدهم بأساسياتهم بأسعار تنافسية”.

وأكدت أنه من أجل تلبية طلب العودة إلى المدارس بشكل مبتكر، دخلت طلبات في شراكة مع مكتبات المعايرجي والوان لتغطية الضروريات اليومية لعملائها من خلال إضافة أكثر من 2500 منتج، وهذا بدوره يوفر الوقت الذي يقضيه في التسوق والتنقل، مع تمكين العملاء من التسوق بين مجموعة واسعة من العناصر أينما كانوا.

كما تتم إضافة مجموعة منتجات جديدة مع مراعاة التغذية والعافية، حافظت طلبات على تركيزها على تقديم منتجات بأسعار تنافسية من خلال تقديم خصومات تصل إلى 30%على عناصر مختارة تمتد من الفواكه والخضروات إلى اللوازم المدرسية.