اتصالات وتكنولوجيا

«طلبات» تسجل 81% نموا في أعمالها.. وتغطي 85% من القاهرة الكبرى بخدمة مارت

الشركة تخطط للتوسع في 4 محافظات جديدة خلال 2021
محمود جمال 1:43 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:43 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، أن شركتها سجلت نموا في حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة 81% بسبب فيروس كورونا والإجراءت الاحترازية التي ساهمت في نمو المبيعات عبر الإنترنت وطلب الطعام عبر التطبيق.

وأوضحت شلبي، أن خدمة طلبات مارت تستهدف التركيز علي تلبية احتياجات العملاء أونلاين من محلات السوبر ماركت والبقالة بهدف توصيلها في أقل من 30 دقيقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء لإطلاق خدمة طلبات مارت في مصر.


وأكدت أن الشركة تقدم خلال الشهر الحالي خدمة توصيل طلبات منتجات السوبر ماركت مجانا ، معتبرة أن النمو الذي تشهده السوق المصرية في الخدمات الرقمية ساهم بإطلاق شركة طلبات لخدمة السوبر ماركت “طلبات مارت” والتي تسمح للمستخدمين بطلب منتجات البقالة وغيرها من منتجات السوبر ماركت عبر التطبيق.

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وتابعت أن عدد أفراد الطيارين بالشركة يصل إلى 9 آلاف ، مشيرة إلي أن تطبيق طلبات يضم حاليا أكثر من 13 ألف مطعم.

ونوهت بأن الشركة تبحث وضع حد أقصي قريبا minimum charge لطلبات العملاء.

 وأكد أحمد يسري مدير عام طلبات مارت ، أن الخدمة متاحة في 7 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط هي: مصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والأردن والكويت، موضحا أن طلبات مارت رواد في خدمات التجارة السريعة.

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وقال يسري إن الخدمة الجديدة مبنية علي مفهوم دارك ستور dark store والتي لا تعتمد علي وجود واجهات متاجر تقليدية تفتح أبوابها للمستهلكين بل هي عبارة عن متاجر افتراضية لا يتدخل في تحضيرها أي عنصر بشري من بداية الإنتاج وحتي التوصيل.

وأوضح أن شركته لديها أكثر من 20 متجرا في القاهرة الكبرى تغطي 85% منها وتعتزم التوسع في 4 محافظات أخرى ، لافتا إلي أن الطلب يتم تجهيزه في غضون دقيقتين فقط.

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وقدر أن عدد المنتجات المتاحة في الخدمة حاليا يصل إلى 3500 منتج ، وتسعى للتركيز خلال شهر رمضان علي منتجات الحلويات الشرقية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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