طلبات تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في السوق المصرية إلى 20%

طلبات سجلت نموا في حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة 81% بسبب فيروس كورونا

تستهدف طلبات – منصة توصيل الطعام أونلاين- مضاعفة حجم أعمالها في السوق المصرية ليصل إلى 20% بنهاية عام 2022.

وقالت هدير شلبي الرئيس التنقيذي للشركة إن طلبات تعتزم زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية، علاوة على العمل على تغطية باقي محافظات الجمهورية بنهاية العالم الجاري.

يذكر أن طلبات، سجلت نموا في حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة 81% بسبب فيروس كورونا والإجراءت الاحترازية التي ساهمت في نمو المبيعات عبر الإنترنت وطلب الطعام عبر التطبيق.

وأضافت شلبي أن طلبات، استطاعت تقليل مدة توصيل الأوردرات لعملائها ليصل إلى 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة لعملاء طلبات، موضحة أن السوق المصرية تعد سوقا واعدة وغنية بالفرص الاستثمارية.

وأوضحت هدير في مؤتمر خاص عقدته طلبات، للإعلان عن افتتاح مقرها الجديد، أن طلبات بصدد افتتاح أكاديمية خلال مارس الجاري من المخطط أن تكون بداية جيدة في إطار تطوير منظومة الشركة.

وأوضحت شلبي أن طلبات تقدم خدماتها في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط وغيرها حيث نجحت الشركة في توفير 500 فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة ، كما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق في مصر 5 ملايين مرة.