اتصالات وتكنولوجيا

طلبات تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في السوق المصرية إلى 20%

طلبات سجلت نموا في حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة 81% بسبب فيروس كورونا
طارق رمضان 4:01 م, الأثنين, 14 مارس 22 4:01 م, الأثنين, 14 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف طلبات – منصة توصيل الطعام أونلاين- مضاعفة حجم أعمالها في السوق المصرية ليصل إلى 20% بنهاية عام 2022.

وقالت هدير شلبي الرئيس التنقيذي للشركة إن طلبات تعتزم زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية،  علاوة على العمل على تغطية باقي محافظات الجمهورية بنهاية العالم الجاري.

يذكر أن طلبات، سجلت نموا في حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة 81% بسبب فيروس كورونا والإجراءت الاحترازية التي ساهمت في نمو المبيعات عبر الإنترنت وطلب الطعام عبر التطبيق.

اقرأ أيضا  أيمن عصام : نصف مليار جنيه مساهمات «فودافون مصر» لتنمية المجتمع استفاد منها 11 مليون مواطن

وأضافت شلبي أن طلبات، استطاعت تقليل مدة توصيل الأوردرات لعملائها ليصل إلى 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة لعملاء طلبات، موضحة أن السوق المصرية تعد سوقا واعدة وغنية بالفرص الاستثمارية.

وأوضحت هدير في مؤتمر خاص عقدته طلبات، للإعلان عن افتتاح مقرها الجديد، أن طلبات بصدد افتتاح أكاديمية خلال مارس الجاري من المخطط أن تكون بداية جيدة في إطار تطوير منظومة الشركة.

اقرأ أيضا  زيادات المواد الخام ترفع تكاليف إنتاج المحمول ..والسوق تترقب موجة جديدة

 وأوضحت شلبي أن طلبات تقدم خدماتها في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط وغيرها حيث نجحت الشركة في توفير 500 فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة ، كما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق في مصر 5 ملايين مرة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم طارق رمضان

ملف الكاتب طارق رمضان

اقرأ أيضاً

«كابيتر» توقع اتفاقية تعاون مع «QNB» لإتاحة تمويلات ميسرة للتجار

محمود جمال 2:53 م, الأثنين, 14 مارس 22

«إيتيدا» تطلق أول هاكاثون للميتافيرس بمراكز إبداع مصر الرقمية في 10 محافظات

عمر ياسر 2:07 م, الأثنين, 14 مارس 22

الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 18 مليار دولار في فبراير

أحمد فراج 12:23 م, الأثنين, 14 مارس 22

«كريم» تخفض عمولتها إلي 15% فى رحلات «جو اوفر» في القاهرة والإسكندرية

محمود جمال 10:04 ص, الأثنين, 14 مارس 22

شعبة الاقتصاد الرقمي تعقد ورشة عمل لمناقشة قرار العمر الافتراضي للسلع

المال - خاص 10:03 ص, الأثنين, 14 مارس 22

مرسول تُعيّن كريم جمال مديرا لمقرها بمصر.. وأسامة حرفوش مستشارا إقليميا للشركة

محمود جمال 9:44 ص, الأثنين, 14 مارس 22