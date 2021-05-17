«طلبات» تجمع 500 ألف جنيه تبرعات لصالح «مصر الخير» في رمضان

جمعت شركة طلبات لخدمات توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة خلال شهر رمضان نحو 500 ألف جنيه من مستخدميها لصالح مؤسسة مصر الخير، أي ما يعادل 10666 وجبة.

كما مكنت “طلبات” عملائها من التبرع بـ 40.556 وجبة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان لصالح برنامج الغذاء العالمي.

يشار إلى أن طلبات عقدت شراكة استراتيجية مع مؤسسة مصر الخير لتخصيص قوائم طعام خاصة بشهر رمضان، يمكن للعملاء من خلالها التبرع بوجبات الإفطار او كراتين المواد الغذائية الرمضانية لتقديم يد العون والمساعدة لغير القادرين في مصر.

شارك ايضا عملاء طلبات في مصر في الحملة الاقليمية لطلبات الشرق الاوسط وذلك عن طريق تكثيف طلب وجباتهم المفضلة للإفطار عبر التطبيق، فبموجب الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، فإن كل عميل قدم طلبًا خلال ساعات الإفطار أيام الأحد من كل اسبوع، تبرعت طلبات بقيمة الوجبة لإطعام شخص يحتاجها من أجل المساعدة في مكافحة الجوع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخصصت هذه العائدات لصالح البلدان الاكثر احتياجا مثل اليمن وسوريا والهند لمساعدة المجتمعات المتضررة من الوباء المنتشر ” كوفيد19″.

صرحت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة “طلبات” مصر: “بصفتنا شركة متخصصة فى قطاع التكنولوجيا، فنحن نستهدف دائما تيسير حياة الناس و جعلها اكثر سهولة عبر استخدامهم لمنصتنا ” طلبات” ، ومن هنا جاءت فكرة إدراج خدمات التبرع لصالح المؤسسات الأهلية على التطبيق، مما يتيح الفرصة لأكثر من 3 ملايين مصري يستخدمون تطبيق طلبات عبر هواتفهم للتبرع عبر الإنترنت ودعم مجتمعنا، والبداية كانت مع مؤسسة قديرة مثل مؤسسة مصر الخير فذلك يعد نجاحًا كبيرًا ونتطلع جديا إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا عبر المشاركة فى مثل هذه المبادرات العظيمة و نعد مستخدمينا بتوفير المزيد من الحملات الخيرية في المستقبل القريب.”