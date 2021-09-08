«طلبات» تتيح دفع خدماتها عبر المحافظ المالية خلال 2022



كشفت هدير شلبي مدير شركة “طلبات مصر” المتخصصة في طلب الطعام أونلاين عن تفعيل خدمة المحافظ المالية علي التطبيق خلال العام المقبل ،كما تدرس الشركة اللوائح والقوانين للتوسع في تقديم خدمات الصيدليات.



وقالت “شلبي” إن طلبات تمكنت خلال المرحلة الماضية من عقد شراكة مع كل من البنك الأهلي المصري و”ماستر كارد” لرقمنة أنظمة المدفوعات علي منصتها التكنولوجية .



وأكدت أن 70% من المطاعم المتاحة علي منصة طلبات صغيرة ومتوسطة ، مقدرة عدد الطيارين علي المنصة بنحو 5 آلاف طيار .

ولفتت إلي أن الشركة تستهدف التركيز علي مدن الدلتا والقناة خلال المرحلة المقبلة ، كما تجري استطلاع رأي كل 3 شهور لمعرفة المشكلات التي تواجه العملاء علي أمثل وقت لتوصيل الطلبات .

علي صعيد آخر، ألمح إلي أن “طلبات” تستهدف الوصول إلي 8 آلاف منتج في خدمة طلب توصيل منتجات البقالة بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 5 آلاف منتج في الوقت الحالي.