«طلبات» تتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية لتسهيل التبرعات الطبية

أعلنت شركة “طلبات” لتوصيل الطعام والتجارة الإلكترونية في مصر، عن قيامها بتوقيع شراكة تعاون مع “مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية” من أجل تسهيل التبرعات.

وذلك من خلال منصتها لتقديم جميع سبل الدعم للرعاية الطبية والخدمات العلاجية، إضافة إلى تجهيز وتسيير قوافل وعيادات طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ويمكن لمستخدمي طلبات التبرع أيضا لتمويل كشوفات طبية وشراء الأدوية والمساهمة في دفع عمليات جراحية لازمة، ويأتي ذلك انطلاقًا من دور “طلبات” في مجال التنمية المجتمعية وأهميتها على الفرد والمجتمع، وتماشيًا مع استراتيجيتها في دعم الدولة المصرية في جميع المجالات، والعمل على الارتقاء بجميع فئات المجتمع.

وفي سياق متصل قالت، هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة “طلبات مصر” نحن فخورون للغاية بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران والتي لها إنجازات حافلة في مجال التنمية المجتمعية وتقديم كافة الرعاية الطبية لغير القادرين.

وأضافت شلبي قائلة شركتنا تسعى للمساهمة في تعزيز صحة المواطنين في جميع المناطق المختلفة، ونأمل بأن التبرعات التي سيتم تسهيلها من خلال منصتنا تقوم بتمكين مؤسسة إبراهيم بدران لمواصلة عملهم الوثيق مع الأشخاص المحتاجين في المناطق النائية.

ومن جانبها قالت علا إسماعيل، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة إبراهيم بدران: “نحن نؤمن بأن الرعاية الطبية هي حق أساسي من حقوق الإنسان، لذا نعمل دائما لتقديم رعاية صحية عالية الجودة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها، وذلك من خلال شراكتنا مع كيانات مثل شركة طلبات، التي تشارك هدفنا لتحقيق صحة أفضل في جميع أنحاء البلاد واستعمل التكنولوجيا في فعل الخير”.

وأضافت: “ولأن عملنا في المؤسسة يدور حول الجهود الميدينية في المناطق النائية، فإننا متحمسون لجعل هذه الشراكة تقربنا من الأشخاص الذين يشاركوننا مهمتنا ويريدون المساهمة في مستقبل أفضل لصحة الجميع”.