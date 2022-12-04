«طلبات» تتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لرفع مستوى الوعي بالتغير المناخي والتغذية بمصر

أعلنت “طلبات”، لتقديم وطلب الطعام أونلاين، عن تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بأزمتي تغير المناخ والأمن الغذائي وطرق تحقيق عالم خالٍ من الجوع.



ومن المقرر أن تشمل حملة التوعية عدة مجالات وموضوعات في غاية الأهمية تتعلق بالأمن الغذائي ومواجهة ظاهرة تغيير المناخ، برعاية كلتا المؤسستين ليتم نشرها على منصة طلبات لمدة عام، خاصة في ضوء اختتام مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ ، مصر.



وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت المدير التنفيذي لطلبات مصر، هدير شلبى: “إن استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا من أجل الأعمال الخيرية هو جوهر عملياتنا ونعمل على الاستفادة من منصتنا كسفينة للتغيير المستنير، أنا فخورة برؤية شراكتنا الاستراتيجية العالمية مع برنامج الأغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية في العالم، تساعدنا على الاستفادة من ذلك بشكل أكبر، ويسهم في تحقيق تغيير مستدام طويل الأجل في المجتمع”.



من جانبه، أشاد برافين أغراوال، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بالشركات التي تضع صحة واستقرار وسلامة مجتمعاتها ضمن مسؤولياتها وصميم عملياتها، مضيفًا: “يعمل برنامج الأغذية العالمي على تعزيز جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة على عدة جبهات، ويعد تعزيز أنظمة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة تغير المناخ من أهم الأولويات، وبالتالي فإننا نهدف من خلال هذه الشراكة إلى زيادة الوعي لدى قاعدة عملاء طلبات الكبيرة.”



وبناءً على جهودها التقنية تحت شعار Tech4Good، تستفيد طلبات من قنوات الاتصال الرقمية الخاصة بها لوضع القضايا التي يتبناها برنامج الأغذية العالمي وعمله في المقدمة، وهذا لا يكمل جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة فحسب، بل إنه يجعل الملايين من عملائها على وعي أكثر بالعمل المؤثر الذي يقوم به البرنامج، وستتناول الحملة موضوعات مثل تغذية الأطفال والشباب، وتعزيز عادات الأكل الصحية، وتقليل البصمة الكربونية.



بالإضافة إلى التعاون المحلي الأخير، فقد تعاون كل من طلبات وبرنامج الأغذية العالمي وسخرا قواهما للمساعدة في الكفاح من أجل القضاء على الجوع في جميع أنحاء المنطقة، وقد أدى ذلك إلى دعم تطبيق ShareTheMeal الخاص ببرنامج الأغذية العالمي لجمع التبرعات في الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث يمكن لعملاء طلبات التبرع بأمان وسهولة لإطعام طفل محتاج.



ومنذ ذلك الوقت، توسّعت الشركة لتقدم مئات ملايين طلبات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة سنوياً لعملائها في تسع دول في المنطقة. وتقدم طلبات خدمات توصيل الطعام من أكثر من 25 ألف علامة تجارية وما يقارب 50 ألف فرع، فيما يعمل مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة، طلبات مارت، على تسليم البقالة للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط.



ويتمحور اهتمامنا حول عملائنا وشركائنا وسائقينا، إلى جانب المجتمعات التي نعمل بها، فقد نجحت طلبات خلال عام 2020 على تسهيل التبرع بأكثر من 340 ألف وجبة و44 ألف دواء للمحتاجين، فضلاً عن التبرع بما يزيد على 1.3 مليون يورو لصالح الأعمال الخيرية. كما تشكّل طلبات جزءاً من دليفري هيرو، الشركة العالمية الرائدة في التجارة السريعة، المدرجة في بورصة فرانكفورت منذ عام 2017.