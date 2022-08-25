طلبات الحصول على التأمين ضد البطالة تتراجع في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني

انخفضت طلبات الحصول على التأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن أصحاب الأعمال يحتفظون بالعمال على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

طلبات الحصول على التأمين في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية بألفي طلب، لتصل إلى 243000 طلب في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء الاقتصاد قد توقع بلوغها 252000 طلب جديد.

كما انخفضت الطلبات المستمرة لمزايا الدولة إلى 1.42 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس.

يشير الانخفاض في طلبات إعانة البطالة إلى استمرار قوة الطلب على العمالة، حيث تحاول الشركات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم وسط النقص المستمر في العمال. ومع ذلك، قام بعض أرباب العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، بتسريح الموظفين أو تجميد التوظيف، وهو الأمر الذي قد يستمر في الأشهر المقبلة في ظل استمرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح الطلب وترويض التضخم.

على أساس غير معدل، انخفضت المطالبات الأولية إلى حوالي 184000 الأسبوع الماضي. شهدت نيوجيرسي وإنديانا وكاليفورنيا أكبر انخفاض في المطالبات الأولية، بينما سجلت ماساتشوستس زيادة كبيرة.

في سياق متصل، ارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يسهّل تتبع التحركات الأسبوعية المتقلبة، بشكل طفيف إلى 247000 طلب.