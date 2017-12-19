طلبات إماراتية وكويتية لاستغلال 305 أفدنة بمدينة المستقبل

❏ صلاح: الشركة المالكة ستساهم بحصة عينية والأولوية لأعلى عرض أحمد عاشورتلقت شركة المقاولون العرب، عرضين من مستثمر إماراتى، وأخر كويتى، للدخول فى شراكة لاستغلال 305 أفدنة تملكها بمدينة المستقبل، على طريق السويس.وقال المهندس محسن صلاح، رئيس الشركة لـ «المال»، إنه جارى المفاضلة

❏ صلاح: الشركة المالكة ستساهم بحصة عينية والأولوية لأعلى عرض

أحمد عاشور

تلقت شركة المقاولون العرب، عرضين من مستثمر إماراتى، وأخر كويتى، للدخول فى شراكة لاستغلال 305 أفدنة تملكها بمدينة المستقبل، على طريق السويس.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس الشركة لـ «المال»، إنه جارى المفاضلة بين العرضين، إلى جانب عروض أخرى من مطوريين محليين، وأوضح أنها تتجه للبعد عن النشاط السكنى، واستغلال الأرض فى إنشاء جامعة عالمية، ملحق بها مدينة سكنية للطلاب، أو مدينة طبية عبر إنشاء مستشفى عالمى.

وأضاف أن شركة المستقبل التى تساهم فيها المقاولون العرب، ستدخل بحصة عينية فى المشروع، وسيتم قبول العرض صاحب أعلى سعر للأرض.

كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد أصدر تعليمات لشركة المقاولون العرب، منذ عام 2011 للبدء فى تنفيذ مدينة المستقبل، على طريق السويس، على مساحة 11 ألف فدان، من خلال شركة مساهمة باسم «المستقبل» تم تأسيسها لهذا الغرض، تمتلك منها المقاولون العرب %16، وتتوزع باقى الحصص على بنوك مصر، والاستثمار القومى، والأهلى.

وتقع مدينة المستقبل بالقرب من مشروعى مدينتى والعاصمة الإدارية الجديدة، ويوجد مخطط لتنميتها وتطويرها على 5 مراحل، منها 6000 فدان للمشروعات السكنية المتكاملة، و2500 فدان للطرق والمساحات الخضراء، و2500 فدان للخدمات، ومن المنتظر أن يستوعب المشروع أكثر من مليون نسمة.