طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

سجلت أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة هبوطا بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم في قوة سوق العمالة على الرغم من إلقاء الأزمة التي عصفت بالسوق المالية بثقلها على الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 20 ألفا إلى 192 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 11 مارس الجاري.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.