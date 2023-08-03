طلبات إعانة البطالة الأمريكية تستقر قرب أدنى مستوياتها خلال 2023

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال العام، مما يؤكد قوة الطلب على العمال، بحسب وكالة بلومبرج.

زادت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بـ6000 طلب، لتصل إلى 227000 طلب في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع وصولها 225,000 طلب.

الطلبات المستمرة، والتي تشمل أولئك الذين حصلوا على إعانات لمدة تزيد عن أسبوع، صعدت إلى 1.7 مليون في الأسبوع حتى 22 يوليو.

طلبات إعانة البطالة

بيانات الطلبات الأولية تتسم بالتقلّب بشكل خاص في أشهر الصيف مع إغلاق شركات صناعة السيارات لفترة إعادة التجهيز السنوية. انخفض المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض هذا التقلب، إلى 228،250 طلباً، وهو الأدنى منذ مارس.

يسلط انخفاض مستوى الطلبات الضوء على استمرار قوة سوق العمل، والتي تتميز بمستويات منخفضة تاريخياً من البطالة وتسريح العمال. ومع ذلك، تظهر بعض علامات المرونة، مثل تباطؤ نمو الأجور وقلة فرص العمل.

تسبق البيانات تقرير التوظيف المنتظر صدوره يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 200 ألف وظيفة في يوليو. وفي حين أنه سيكون الأضعف منذ نهاية 2020، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بقوة تاريخياً.

تراجع تخفيضات الوظائف

أظهر تقرير منفصل صدر اليوم الخميس من شركة “تشالنجر، غراي آند كريسماس” (Challenger، Gray & Christmas) تراجع تخفيضات الوظائف التي أعلن عنها أرباب العمل في الولايات المتحدة في يوليو 8% مقارنة بالعام السابق. يمثل هذا أول انخفاض سنوي منذ مايو 2022 ويشير إلى أن أرباب العمل مترددون في خفض عدد الموظفين وسط طلب قوي.

قال آندي تشالنجر، نائب الرئيس الأول في الشركة: “تصل سوق العمل قوية في مواجهة رفع أسعار الفائدة، حيث يواصل المستهلكون الإنفاق، وينخفض ​​التضخم، كما تبحث الشركات، التي سئمت من التخلي عن العمال المطلوبين، عن طرق أخرى لخفض التكاليف”.

تراجعت الطلبات على أساس غير معدل إلى 205،012 طلباً، مسجلةً أدنى مستوى في حوالي شهرين، بقيادة أوهايو وكاليفورنيا وجورجيا. بينما ارتفعت الطلبات في ولاية ميسوري بأكبر قدر منذ أوائل مايو.