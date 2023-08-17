طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تنخفض بأكبر قدر خلال خمسة أسابيع

انخفضت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في خمسة أسابيع، مما يشير إلى أن الاقتصاد المرن يجعل أصحاب العمل يتردّدون في تقليل أعداد الموظفين، بحسب وكالة بلومبرج.

وانخفضت طلبات الإعانة الأولية بمقدار 11 ألفا إلى 239 ألفا في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالى، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس. يتماشى الرقم مع متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين في مسح أجرته “بلومبرج”.

وارتفعت طلبات الإعانة المتكررة، التي تشمل أولئك الذين حصلوا على المساعدات لأكثر من أسبوع، إلى 1.72 مليون حتى 5 أغسطس الجاري.

تراجع طلبات إعانات البطالة

وتواصل سوق العمل إظهار قوتها على الرغم من تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي الوقت الذي بدأ فيه بعض أصحاب الأعمال تقليص التوظيف، يتردّد كثيرون في تسريح العاملين، بعد أن واجهوا مشكلة في جذب المواهب والاحتفاظ بها في أثناء فترة الوباء.

ويمكن أن تكون بيانات المطالبات الأولية متقلبة، خصوصا خلال أشهر الصيف، إذ تكون شركات تصنيع السيارات في فترة إعادة التجهيز السنوية. ارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفّف بعض تلك التقلبات، إلى 234.25 ألف طلب. وعلى أساس غير معدل، انخفضت مطالبات الأسبوع الماضي إلى 212.85 ألف طلب، وقد سجلت ولايات كاليفورنيا وتكساس وميتشيجان أكبر انخفاض في طلبات الإعانة، فيما ارتفعت الطلبات في فرجينيا.