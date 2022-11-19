طلبات إحاطة فى «النواب» بشأن سوء إدارة مكاتب التنشيط السياحي بالخارج ورسوم العمرة

يواجه مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها الثلاثاء القادم ، وزير السياحة والآثار بنحو 73 أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن سوء إدارة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج ووقف إصدار تراخيص سياحية جديدة.

إلى جانب أسباب إضافة رسوم 3200 جنيه على بوابة العمرة، وعدم قيام الوزارة بمتابعة قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر والذي تم تطبيقه من أول نوفمبر واستمرار سياسة حرق أسعار الإقامة بالفنادق والإساءة للمنتج السياحي المصري في الأسواق الخارجية.