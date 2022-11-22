طلال ابو غزالة: الاستثمار في الابتكار هو المستقبل و كلية للفكر والابتكار بمصر

أكد طلال ابو غزالة، المدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، والخبير الاقتصادي الدولي، ان الاستثمار في الفكر والابتكار هو المستقبل والعمل علي التطوير ذو حداثة وفائدة علي الإنسانية والمجتمعات.

وأضاف أن المجموعة ساهمت في إنشاء كليه للابتكار في مصر وتنفيذ العديد من البرامج مع وزارة التربية للتعليم لإضافة الحلول الرقمية وزيادة الاستثمار في الابتكار والفكر.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي من الممكن ان يحدث لتحقيق ثورة علمية أسوة بما تم علي مستوي العالم من ثورات زراعية وصناعية، انما الأمر يتطلب إدارة قوية لتحقيق نمو بمعدلات الاستثمار في الابتكار.

وتابع أن الصين نجحت في تحقيق الريادة علي مستوي مجالات مختلفة عالميا بسبب الاهتمام بقطاع الابتكار، لاقتا الي ان تنتج سنويا 300 الف فكرة ابتكارية سنويا.

واشاد رجل الأعمال في نجاح مصر لإستضافة قمة المناخ بحضور عالمي، لاقتا الي ان دمج الذكاء الاصطناعي في ابتكار افكار تسهم في معالجة قضايا المناخ وتحديات التغيرات المناخية.