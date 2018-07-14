طلاق مي سليم من وليد فواز يتصدر تويتر

أحمد صبرىتصدر هاشتاج #مى_سليم المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى أقل من ساعة، كما أصبح الموضوع الأكثر جدلا على انستجرام وفيسبوك فى الساعة الماضية بعد طلاق الفنانة مي سليم.وكان الفنان وليد فواز قد أعلن انفصاله رسميا عن الفنانة مى سليم بعد زواج لم يستمر أكثر من شهر من خلال حسابه

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج #مى_سليم المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى أقل من ساعة، كما أصبح الموضوع الأكثر جدلا على انستجرام وفيسبوك فى الساعة الماضية بعد طلاق الفنانة مي سليم.

وكان الفنان وليد فواز قد أعلن انفصاله رسميا عن الفنانة مى سليم بعد زواج لم يستمر أكثر من شهر من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام قائلا: الحمد لله على كل شىء، فى الوقت اللى الناس بتهنينى فيه بجوازى، للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد، دعواتكم.

وحاز الهاشتاج على تفاعلا كبيرا حيث تركزت معظم التعليقات على سرعة فشل زواج المشاهير وكثرة الطلاقات معتبرين أن ذلك صدمة كبيرة لكل الوسط الفنى.



وعقد الثنائى قرانهما فى الشهر الماضى وقررا عدم إقامة حفل زفاف كبير، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل “الرحلة” الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث قدم الثنائى فى العمل شخصيتين لزوجين تزوجا بعد قصة حب.