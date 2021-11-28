طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد «خناقة الفندق»

وقعت صباح اليوم مشاجرة عنيفة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في احدى الفنادق أدت لوقوع الطلاق بينهما طبقا لتأكيدات الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية منذ ساعات .

جاء هذا الانفصال بعد شائعات كثيرة عنهما بأنها انفصلا بالفعل منذ فترة بسبب تسجيل صوتي نشر لوالد حسام حبيب على الانترنت أثار غضب جمهور شيرين عبد الوهاب وخوفه علي فنانته المحبوبة من هذه الزيجة ، ومحاولته الوقيعة بين شيرين وابنه واتهامها أنها أخذته من فنه وأنه تزوجها من أجل الاستفادة من شهرتها والحصول على أموال كثيرة منها ، لكن شيرين نفت ذلك جملة وتفصيلا للجميع وقتها .

وأكدت نضال الأحمدية منذ ساعات ان كل تلك الشائعات لم تكن حقيقة أبدا وأنهما كانا متزوجين حتى وقع الطلاق بينهما اليوم منذ ساعات قليلة .