«طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس يشاركون بالمبادرة الخيرية لتوزيع المساعدات الرمضانية

شاركت “أسرة طلاب من أجل مصر” بجامعة قناة السويس فى إعداد وتوزيع ٢٥٠ عبوة مساعدات رمضانية مساهمة منهم في مساعدة غير القادرين.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن تلك المبادرة الخيرية التى أطلقها طلاب الأسرة من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الهدف منها الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك في إطار التكافل المجتمعي ، فإطعام الطعام أولوية في ديننا الحنيف.

وقام الطلاب بتجهيز المساعدات الرمضانية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً ، تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وحرص رئيس الجامعة على تقديم الدعم لطلابه لإتمام عملهم الخيري.

وفي السياق نفسه ، وفى استجابة سريعة لطلب العاملين وتلبية لاحتياجاتهم- قام الدكتور ناصر مندور بتفقد مقر حضانة الأطفال بالجامعة الجديدة، والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيز لها.

رافق رئيس الجامعة بجولته هدى فرج أمين عام الجامعة، والمهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وأشار مندور إلى أن الحضانة تقام على مساحة ٢٨٠ مترا مربعا بمجمع منافذ الجامعة ( مجمع الخدمات) ، وتشمل حديقة خاصة للأطفال تضم مساحات خضراء إلى جانب مساحة مخصصة للألعاب.

واستغرق العمل بإنشاء الحضانة شهرين فقط، وأقيمت على طابقين يضم الطابق الأول قاعة استقبال للأطفال، ومكتبا إداريا، بالإضافة إلى فصلين للأطفال، بينما الطابق الثاني يضم ثلاثة فصول ومكتبا إداريا إلى جانب المرافق الخاصة بكل طابق.

وأعلن رئيس الجامعة أن الحضانة ستكون جاهزة لاستقبال الأطفال من سن ثلاثة شهور وحتى خمس سنوات فى أقرب وقت.